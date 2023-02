Ni un piso en Zaragoza del millar prometido por el cuatripartito en la legislatura

El cuatripartito va a acabar la legislatura sin haber comenzado las obras del millar de pisos que suman los tres proyectos residenciales anunciados en Zaragoza. Solo si se superan los problemas de financiación de la residencia de la avenida de Pirineos podría ponerse antes de las elecciones la primera piedra del complejo con 336 estudios, cuya licitación se publicó hace ahora dos años.

A estas alturas, el Gobierno de Aragón también debería haber empezado la primera fase de transformación de los cuatro pabellones pendientes de la Expo en otros 504 apartamentos de alquiler asequibles para jóvenes. La sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial no recibió ninguna propuesta en firme tras haber sondeado el mercado, por lo que ahora va a asumir directamente su construcción y explotación.

Pese a haber apostado por la "colaboración público-privada" y asegurar que la Administración autonómica carecía de capacidad de afrontar con fondos propios semejante inversión, ahora está decidida a endeudarse a través de la sociedad de la Expo para afrontar el coste, estimado en 76,3 millones.

De la misma forma, la residencia del Buen Pastor, con otros 300 estudios, debería haberse licitado a la vuelta del pasado verano y ahora, si se cumple el último anuncio hecho el pasado viernes en el pleno por el presidente, Javier Lambán, se lanzará el concurso el próximo mes. Lo que no ha trascendido es la cuantía a la que ascenderá esta operación, que asumirá directamente la concesionaria a cuenta de las rentas que cobrará a los inquilinos. Lo que aún está por ver es si no se repetirán los mismos problemas de financiación que en la residencia Pirineos, dado que se trata de otra concesión demanial y no se puede hipotecar.

En todo caso, habrá que esperar hasta mediados de la próxima legislatura para que la iniciativa pública autonómica empiece a paliar el problema de emancipación que tienen buena parte de los jóvenes, para los que el presidente Lambán anunció un plan de 20.000 pisos de alquiler en 20 años.