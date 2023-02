La incorporación de Zaragoza al sistema Viogén sigue sin acuerdo

La posibilidad de que Zaragoza sea uno de los centenares de municipios adheridos al sistema Viogén, que permitiría sumar a la Policía Local en la protección de las víctimas, está todavía lejana. La concejala delegada de este cuerpo policial, Patricia Cavero, aseguró este viernes en una rueda de prensa que los dos convenios que recibieron el pasado 17 de enero -uno de la Guardia Civil, que actúa en barrios rurales, y otro de la Policía Nacional, con competencia en la capital- no se ajusta a lo "pactado".

Según Cavero, en las reuniones se habló de que los agentes prestarían protección a mujeres de riesgo bajo o no apreciable, y ahora ha añadido a las de riesgo "medio". En su opinión, no se han respetado los "tiempos", se ha establecido un "cronograma imposible de atender con la Policía Local" y no se tiene en cuenta las dimensiones de la plantilla de la Policía Local. La concejal insistió en que la "voluntad" del Ayuntamiento formar parte del sistema Viogén y que ya están formando a los agentes que se incorporarían a este servicio.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, con quien Patricia Cavero se reunió este jueves para hablar precisamente del asunto, precisó este viernes que se está en pleno proceso de negociación y, por lo tanto, no hay nada cerrado y todo es revisable y siempre en función de la plantilla.

Indicó que en el borrador se habla de un plazo de un año y medio para incorporarse plenamente, empezando por proteger a mujeres de bajo riesgo o inapreciable. "Es en el tramo final cuando actuarían con las de riesgo medio, pero siempre repartiéndose el trabajo con Policía Nacional en la capital y con la Guardia Civil en los barrios rurales", dijo. Beltrán añadió que nunca sería algo exclusivo de la Policía Local y siempre se decidirá, además, en función del número de agentes de la plantilla. Este ha sido y sigue siendo el obstáculo principal para que Zaragoza sea una de las pocas ciudades que no está en el sistema Viogén.