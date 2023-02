La avería de un tren interrumpe la circulación desde la estación de Goya y deja a decenas de viajeros varados

Casi una hora de parón en el tren (no hemos llegado ni a la estación de Goya 🤣). Pero me ha dado tiempo a ponerme al día con el Benidorm fest y a empezar el segundo de Mistborn.

Eso sí, como se acerque la hora de comer y esto no se mueva, el motín lo capitaneo yo. pic.twitter.com/ZQdvJ375fs