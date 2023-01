La Policía denuncia a 37 autobuses de Avanza por exceder el límite de velocidad

37 denuncias en dos meses. Es el balance que ha obtenido la Policía Local de Zaragoza tras incrementar la vigilancia sobre los autobuses urbanos de la ciudad a causa del aumento de los atropellos mortales registrado a finales del año pasado. Según ha informado este viernes la concejal delegada, Patricia Cavero, todas estas sanciones se han cursado porque los conductores circulaban por encima del límite de velocidad. Mientras, el Ayuntamiento continúa trabajando en la elaboración del plan de seguridad vial, con las reuniones de las diferentes mesas técnicas de las que se tendrán que desprender las diferentes medidas a seguir con el objetivo de frenar la oleada de accidentes.

La edil ha dado este dato durante la sesión plenaria, concretamente en el debate de una moción presentada por el grupo municipal de Podemos para exigir que no se peatonalice el puente de Piedra. Según ha defendido el portavoz de la formación morada, Fernando Rivarés, impedir el paso de autobuses y taxis por este punto de la ciudad dejaría "incomunicados" a los vecinos de la margen izquierda e incrementaría la duración de sus viajes en transporte público en 15 o 20 minutos. Por eso las asociaciones vecinales piden que el paso por el puente se mantenga tal y como está. Los partidos han aprobado por unanimidad no impulsar ningún cambio en este sentido hasta que "no se encuentre una solución pactada" que no afecte a los ciudadanos.

No obstante, ha decaído un segundo punto de la moción que instaba a garantizar la continuidad del carril bici por el paseo de Echegaray y Caballero, ya que ahora los usuarios de bicicletas y patinetes deben circular a pie durante un tramo de unos 50 metros. Los grupos de la izquierda han denunciado, como han hecho previamente otras entidades como Pedalea, el incremento de las sanciones a este colectivo por esta cuestión. No obstante, la edil responsable de la Policía Local ha asegurado que ese punto se vigila especialmente porque hay una alta densidad de tráfico, de la misma manera que se hace con otras zonas de la ciudad con circunstancias similares.

Mientras, sí que se ha aumentado el control sobre los vehículos de Avanza. Fuentes municipales han recordado que a raíz de los atropellos sufridos en noviembre -donde perdieron la vida un chico de 14 años, un hombre de 76 y una mujer de 69- el Consistorio decidió incrementar la vigilancia de los autobuses, tras una reunión entre Cavero, la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, la Policía Local y la propia empresa en la que se abordó este asunto. Sin embargo, entonces desde la empresa negaron que existiera un problema de velocidad, mientras que los trabajadores pidieron la desaparición de los semáforos en ámbar en los pasos de peatones.