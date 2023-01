Agricultor de Calatorao: "El día de la Lotería nos encontramos que nos habían robado un tractor de 40.000 euros"

A las ocho de la mañana del 22 de diciembre, día del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, Jesús Fernández de Heredia, agricultor de Calatorao, acudió a su finca frutícola en el término municipal de Ricla. Al llegar se encontró que la puerta de la nave donde guardaba cuatro tractores estaba en el suelo y en el interior había desaparecido el más nuevo de ellos, con un valor de 40.000 euros.

"En la misma noche robaron una furgoneta al vecino, luego un tractor y un pequeño camión", detalla Fernández. En el caso de su vehículo, explica que "lo utilizaron para robar cable de cobre de la línea convencional del tren" y subraya que "lo encontramos a los cuatro días, en una finca a ocho kilómetros, empotrado contra un árbol y porque lo vio el propietario del terreno".

"Es una sensación de inseguridad y de impotencia que es alarmante"

El tractor apareció con los pilotos traseros rotos y en el trabajo tuvieron que buscar alternativas. "Nos apañamos con el resto. Pero esos días te queda la incertidumbre que supone perder algo que vale 40.000 euros y que necesitarás otros 40.000 para reponerlo", lamenta. Además, explica que este caso le ha implicado "arreglar la puerta, dar parte al seguro…".

Asimismo, Fernández recuerda que "tuvimos que llamar a la Guardia Civil, que tardó en venir porque, hacen lo que pueden, pero están pocas dotaciones". Escuchando su testimonio ha estado esta mañana el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, acompañado de ediles de la comarca. "Es una sensación de inseguridad y de impotencia que es alarmante", señalaba el portavoz popular de Agricultura en las Cortes.

"Es contradictorio decir que estamos impulsando políticas para evitar la despoblación y no solo faltan inversiones en comunicaciones y en sanidad, sino que la propiedad privada no se salvaguarda", ha criticado. Así, ha explicado que tienen constancia de esta situación "en los Monegros, en Valdejalón y en la comarca central".

Para ponerle solución, Celma valora que "en los cuarteles de la Guardia Civil debe haber personal 24 horas para que la denuncia que se haga sea atendida en cualquier momento". También puntualiza que "la provincia de Zaragoza es la número 39 en cuanto a agentes de seguridad por habitante".

Ha cargado por los "recortes en la seguridad" porque "en esta provincia ya hay que pedir cita previa para poner una denuncia en La Almunia, Calatorao, Épila, Morata de Jalón y Brea". Celma ha señalado que en la demarcación zaragozana "en los dos últimos años ha aumentado el índice de criminalidad un 9,8%, un 23% si se extrae la capital".

Por todo ello, considera que la situación es "alarmante" y que "el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza tienen que decir algo: demandar los medios necesarios para que los vecinos se sientan protegidos".

"Lambán y Sánchez Quero no pueden hacer como si no existiesen, porque son personas que pagan sus impuestos, hacen sus inversiones y cuando reciben una agresión se encuentran que la administración no hace caso a sus problemas", ha zanjado.