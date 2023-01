Cuatro detenidos por robar 30 vallas de una empresa de Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza ha detenido a cuatro personas como sospechosas de un delito de hurto en una empresa de la capital aragonesa.

El arresto tuvo lugar pasado día 13 de enero en el Camino de las Torrecillas, y los sujetos detenidos responden a las iniciales R. C. C., de 21 años; A. C. C., de 18; M. J. P. H., de 56, y J. L. C. C., de 22. A los cuatro se les imputan delitos de hurto de 30 vallas, valoradas aproximadamente en 1.800 euros, de una empresa ubicada en dicha calle zaragozana.

Los responsables de la empresa avisaron a la Policía de que los autores del hurto se habían dado a la fuga, por lo que los agentes procedieron a su búsqueda, que acabó con la localización de los presuntos autores en la salida hacia la A-2 de la Z-30. Las pesquisas policiales también llevaron a colegir que las vallas sustraídas habían sido vendidas instantes antes en un desguace cercano.

Una vez recuperado el género sustraído y entregado a su legítimo propietario, se procede a la detención de los presuntos autores y puesta a disposición judicial.