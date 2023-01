El Luis Buñuel avisa: La asociación se irá del centro el día 23, pero sus 42 colectivos no

La asociación que ocupa el antiguo instituto Luis Buñuel abandonará el edificio el próximo día 23, pero no los 42 colectivos que dan vida al centro social. Sus responsables aseguran que mantendrán su actividad pese al requerimiento del Ayuntamiento de Zaragoza, que les da hasta el próximo lunes para dejar las instalaciones. Tanto es así que, si se les permite, abrirán de 17.00 a 21.00 como cualquier otro día.

Según defienden, la orden afecta únicamente a la propia asociación, quedando “en manos de los abogados” los otros dos procesos judiciales en marcha. En su opinión, se trata de “un desalojo político”; un intento de “dilapidar el tejido social de la ciudad”. Así lo han dicho este martes Mamen, Inés y Rubén, tres de sus representantes, en una rueda de prensa en la que han presentado el calendario de movilizaciones programado hasta el día 23, que incluye desde un funeral por las actividades del centro hasta una manifestación que partirá el próximo sábado a las 18.00 de la plaza de Santo Domingo.

En los últimos 10 años, han apuntado, han sido más de 400.000 las personas que han participado en las clases de yoga, los grupos de gimnasia para mayores, las actividades de teatro y el resto de la programación. También se han repartido 28.800 comidas y 1.900 prendas de ropa, mientras que durante los meses de confinamiento distribuyeron 185 ordenadores a personas sin recursos. Estas cifras, han señalado estos tres portavoces, demuestran que ningún otro espacio de la ciudad puede acoger el volumen de actividades del Luis Buñuel. “Es obvio que no nos rendimos. No hay una orden que se pronuncie en contra del proyecto, sino un proceso que cuestiona el convenio -firmado durante el gobierno de ZEC- en sí”, han dicho.

En las últimas horas aseguran haber recibido numerosas muestras de apoyo, entre las que destacan las 2.200 personas que se han adherido a su manifiesto. No ha habido, sin embargo, contactos con el Ayuntamiento, al que acusan de “no tener interés”. “En los últimos cuatro años no ha habido interlocución, no se han sentado en ninguna mesa de seguimiento. Nuestra intención era hablar y buscar un acuerdo, pero han preferido la vía judicial”, han lamentado, al tiempo que han acusado a la corporación de no proporcionar al centro un suministro “básico”. En todo caso, insisten en que sus puertas “están abiertas” de cara a encontrar una solución.

Con todo, la asociación “acatará los requerimientos judiciales” que se le hagan llegar, sacando sus reuniones fuera del centro, aunque no ayudará a que puedan comenzar las obras del futuro centro cívico del Casco Histórico. Según justifican, el Luis Buñuel “ya cumple esas funciones”, por lo que cualquier otro proyecto “supondría gastar dinero en algo que ya tiene la ciudad”. Está por ver, además, qué ocurre con el resto de colectivos, dado que a finales de diciembre, el propio Consistorio avisó de que el propio día 23, los servicios municipales se encargarían de desalojar el edificio asistidos por agentes de la Policía Local.