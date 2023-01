PP-Cs busca interesados para volver a licitar la hípica del Parque del Agua

Los técnicos municipales de Servicios Públicos harán una ronda de reuniones con los centros de hípica de la ciudad en busca de interesados para volver a sacar a licitación la hípica del Parque del Agua, que quedó desierta en noviembre al no recibir ni siquiera ofertas.

La concejala, Natalia Chueca, asegura que se están estudiando "todas las opciones" para hacer que la concesión sea "viable e interesante" a ojos de futuros licitadores "a pesar de las limitaciones que pone el Gobierno de Aragón con la obligación de trasladar a diario a los caballos". El centro no cuenta con la autorización de núcleo zoológico, por lo que los animales no pueden pasar allí la noche, un desafío logístico que ha hecho que, por ahora, nadie quiera asumir sus riendas.

"Yo no tengo ningún inconveniente en que se queden. Sería lo mejor. Estarían más cómodos y no tendrían que estar todos los días yendo y viniendo, pero es la autoridad sanitaria de la DGA la que ha decidido que no pueden tener núcleo zoológico, y es una pena, porque lastra la gestión de la concesión y hace que sea más complicada y pierda interés respecto a posibles licitadores", reconoció la propia edil en la última comisión del área a preguntas de la concejala de Vox, Carmen Rouco.

Chueca recordó que esta es "una exigencia legal" que el Consistorio no se puede saltar. "Estamos hablando con la Federación de Hípica. Le invito a que si conoce posibles licitadores u otros centros nos diga qué les puede interesar para volver a sacar el pliego y ver si tiene viabilidad económica. Precisamente, no se pedía ni canon para hacer más sostenible la explotación, pero sí una inversión mínima de 100.000 euros para acondicionar el bar y las instalaciones", dijo.

Por el momento no hay fecha para volver a sacar la hípica a licitación, y no descarta que no haya novedades mientras no se perciba un interés real por la concesión.