Historias de abuelos, un cuadernillo para recopilar la memoria viva de Maluenda

¿Cuántas historias de abuelos y abuelas se han diluido en el tiempo por el simple hecho de no apuntarlas? En Maluenda se han propuesto que ni una más de esas vivencias y recuerdos pase al olvido y han puesto en marcha, a través de la Asociación Somos y el Ayuntamiento, ‘Historias de abuelos’, un cuadernillo de 15 páginas con espacios a completar en forma de texto y fotografías. En total, se han impreso 200 ejemplares, de los que un centenar se han ido repartiendo en los últimos días y se seguirán distribuyendo.

"Queremos que quede constancia de sus formas de vida, de su infancia, de sus momentos especiales… Queremos que les pregunten, porque no siempre van a estar ahí", explica Esperanza Sánchez, integrante de la asociación y una de las promotoras de la iniciativa. Hace unas semanas hicieron la presentación al público y unos días antes lo llevaron al colegio del pueblo, donde entregaron un bloc a cada uno de los 42 alumnos del centro. "La idea es potenciar el vínculo y lo que les dijimos: el mejor regalo que pueden hacer a sus abuelos es escucharles", subraya Paula Martínez, también de Somos.

Pero esta actividad no tiene ningún tipo de límite o restricción y no se ciñe a que los "abuelos" sean quienes tengan lazos exclusivamente familiares. "Hay niños en el colegio que son de familias inmigrantes, y que pueden hacerlo preguntando a sus vecinos más mayores. Hasta tenemos peticiones de quienes quieren hacerlo con sus padres", puntualiza Sánchez. El diseño, obra de la creadora Nuria Martínez, es sencillo y hace fácil la lectura y su cumplimentación.

Con la entrega no termina el proceso, es solo el principio del camino. "La mayor ambición sería dar forma a una publicación, pero con el tiempo veremos", reconoce Sánchez. Así, por lo pronto, la idea es que en Semana Santa les remitan fotos o escaneos de las páginas con los contenidos que cada cual ha ido añadiendo. "Vamos a dar tiempo a rellenar y que luego todo eso se pueda compartir", valora Sánchez. A lo largo de las páginas hay espacio para hablar de la infancia, la juventud y el noviazgo, de los trabajos, el ocio y los lugares preferidos.

Recuerdos que se mantienen

Entre los participantes en la propuesta están Valeria Rubio y sus abuelos, María Rosa de la Flor y Salvador Ballano, que ya le han echado un ojo al cuadernillo. "Me encanta escucharles y pasar el tiempo con ellos, saber cómo vivían, qué cosas hacían. Es algo que me gusta mucho", reconoce la nieta. "Es algo muy majo. O se hace ahora o si no se olvidará, porque estas generaciones no recuerdan cómo era la vida entonces", destaca Salvador. Para María Rosa, el cuaderno "es importante para recoger nuestras vivencias".

Tanto Salvador como María Rosa reconocen que "hay tantos recuerdos" que no podrían quedarse con uno. Sin embargo, sí que hay episodios que quedan forjados a fuego: "Cuando las calles eran de tierra y se hacía barro, nos poníamos unas bolsas en los pies para jugar y no mancharnos. Nos salían sabañones… ¡hasta en las orejas!", relata María Rosa.

En el caso de Salvador, el recuerdo que le viene ya no se volverá a producir. "Cuando tenía seis o siete años, recuerdo que mi padre iba a la Feria de Soria y con otros hombres de pueblos cercanos iban a comprar terneros", apunta. La imagen que permanece en su memoria es la de la vuelta: "Veías 120 o 150 animales por la carretera, porque los traían andando", destaca. La iniciativa, incide Sánchez, nació durante la pandemia: "La Asociación nació para dar vida a la recreación de Crónicas y sabíamos que había cuadernillos parecidos pero queríamos personalizarlos al entorno rural", dice. Así, en la edición de este año, el tema principal será la emigración. "Vamos a recordar cuando la gente se iba a Francia y una de las preguntas del cuadernillo es sobre el primer trabajo y cuánto cobraron", concreta.