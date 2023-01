El personal de la Universidad de Zaragoza no podrá recibir regalos

Los miembros de la Universidad de Zaragoza no podrán aceptar beneficios u obsequios más allá de aquellos cuyo valor económico sea "irrelevante" o "simbólico". Este es uno de los aspectos que se recogen en el Código Ético aprobado recientemente por el campus público y que ayer se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Tampoco podrán recibir obsequios las personas encargadas de realizar contratos de investigación y trasferencia y, en todo caso, su trabajo se regirá bajo el principio de la "honradez intelectual", por lo que se insta a los investigadores a denunciar los supuestos de fraude que pueda llegar a conocer relacionados con el plagio, falsificación de fuentes, métodos de trabajo o resultados, entre otros.

Respecto a la experimentación con animales, seres humanos o cadáveres donados a la ciencia, el Código Ético especifica que, aunque se pueden llevar a cabo siguiendo unos estándares, se sustituirán por "otros métodos, simulaciones, procedimientos o visionados", siempre que no vaya en detrimento de la calidad de la investigación. Se incentivará la participación en actividades de divulgación científica y se recuerda que no se debe utilizar información privilegiada, sea o no confidencial, para obtener un lucro personal o beneficios de tercero. Tampoco se podrá hacer un uso de este tipo de los contratos o proyectos de investigación.

En este sentido, puntualiza que se deben evitar los conflictos de intereses "tanto reales como potenciales" y establece que los procesos de selección de personal y contratación del campus público deben ser plenamente objetivos. Asimismo, los miembros de la comunidad universitaria tienen que desarrollar su labor con "eficiencia" y "excelencia" y en las relaciones profesionales y personales no puede existir ninguna forma de violencia, acoso o abuso.

Respecto a los resultados económicos, se publicará como ya se hacía hasta ahora la contabilidad analítica, con información detallada del coste de los servicios y el destino de los ingresos recibidos. Además, se evitarán los pagos y cobros en metálico y todas las operaciones deberán reflejarse con "claridad" y "precisión" en los registros contables. En relación a la práctica docente, se fomentará la honradez y la innovación, además de que se evitará cualquier tipo de discriminación y el proceso de evaluación se guiará por la "integridad, objetividad, imparcialidad y transparencia".

El Código Ético también detalla que los pliegos de licitación, en la medida de lo posible, incorporarán cláusulas sociales, medioambientales y la presentación de una memoria de sostenibilidad. Se priorizará el trabajo con organizaciones e instituciones que trabajen con la igualdad y en el caso de tener que acogerse a fondos de inversión, se primarán los de Inversión Socialmente Responsable.

Aunque parte de las dinámicas que se plasman en esta guía ya se están aplicando de manera interna, con la elaboración de este Código Ético se busca reflejar el "compromiso" de la institución académica "más allá de las leyes y los reglamentos", según apunta el mismo documento. Para asegurar su buen funcionamiento, cada año, el Comité Ético de la Universidad de Zaragoza elaborará un informe anual en el que se incluirán las incidencias, actuaciones llevadas a cabo y una valoración del grado de cumplimiento y, si así fuera necesario, propuestas de mejora al propio código.