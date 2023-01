Los matemáticos Juan Ignacio Montijano y Luis Rández, galardonados con el premio 'Honorary Fellowship'

Los profesores e investigadores Juan Ignacio Montijano y Luis Rández del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) de la Universidad de Zaragoza han sido distinguidos con el premio 'Honorary Fellowship' de la European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering (ESCMSE) por su destacada aportación en los campos del Análisis Numérico y Matemática Aplicada.

Según informan desde la Universidad de Zaragoza, los fines de esta sociedad son la construcción, el desarrollo y el análisis de métodos computacionales, numéricos y matemáticos y su aplicación en las ciencias y la ingeniería. La entrega de premios tuvo lugar en la última edición de la International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2022) celebrada en Creta, Grecia.

Ambos investigadores son responsables del grupo de investigación de integradores temporales del IUMA y tienen una amplia trayectoria investigadora que les han valido un amplio reconocimiento internacional. En particular, por sus contribuciones en las últimas décadas en el desarrollo de integradores numéricos para problemas diferenciales con discontinuidades, problemas de retardo, preservación de estructura y esquemas de ajuste exponencial.

Juan Ignacio Montijano y Luis Rández son profesores Catedráticos en el Departamento de Matemática Aplicada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Ambos fueron directores del IUMA y, entre otras muchas iniciativas, lideraron la organización de una edición de los prestigiosos congresos bienales de la Real Sociedad Matemática Española (RSME 2017, Zaragoza) y de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XVII Congreso de Matemática Aplicada, Zaragoza 2022). Ambos congresos se celebraron en la Universidad de Zaragoza y contaron con la participación de un elevado número de investigadores nacionales e internacionales. El profesor Juan Ignacio Montijano fue además presidente de la Sociedad Española de Matemática Aplicada en el periodo 2004-2006.