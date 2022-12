"Que mi mamá se cure del cáncer” y “que acabe la guerra en Ucrania”, los deseos de los zaragozanos para 2023

El árbol de los deseos es, un año más, uno de los elementos centrales del Mercado de Navidad de la plaza del Pilar. Este elemento decorativo lleva colocándose frente a la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza 19 años y cada Navidad, zaragozanos y visitantes depositan en sus ramas sus deseos más profundos para el nuevo año.

Alrededor de 15.000 tarjetas se cuelgan de este árbol cada temporada y en sus casi 20 años de vida, esta iniciativa ha acumulado más de 285.000 deseos escritos con diferentes anhelos. “Es una verdadera pasada”, dice Javier Molina, gerente de Zaragoza Eventos, la empresa encargada del montaje del mercado de Navidad. “He pensado muchas veces en repasar los deseos de todos estos años y hacer una selección con los más sorprendentes para poder proyectarlos en una pantalla y que los puedan ver todos los zaragozanos”, apunta Molina.

Este año, además, ha habido una novedad ya que se ha renovado el árbol. “Se ha instalado uno nuevo, diferente al abeto tradicional de los años anteriores”, indica el gerente de Zaragoza Eventos. “Es un árbol fantástico, de los cuentos, con raíces que salen de suelo y lianas para llevar los deseos”, explica. “Creíamos que el abeto tradicional de Navidad no era el indicado para este cometido y la aceptación por parte de los visitantes ha sido muy buena”, continúa Molina. El árbol antiguo, un abeto de forma cónica que durante las navidades de los últimos años acogía los deseos de los zaragozanos, “ha pasado a formar parte de la decoración y se ha ubicado junto a la casa de Papá Noel, al lado del edificio de Delegación del Gobierno”, añade el gerente.

No solo salud, trabajo y amor

Aún faltan muchos días para que acabe la Navidad y del nuevo árbol de los deseos cuelgan ya frondosos racimos de hojas con miles de palabras escritas para dar la bienvenida a 2023. Los autores de muchas de ellas han coincidido en temas clásicos en estas fechas como la salud, el dinero y el amor, expresados de manera general. “Deseo que mi familia esté sana y todo el mundo feliz”, reza uno de ellos. “Que todos los deseos se cumplan”, dice otro o “que el universo nos envíe todo cosas positivas”, añade un tercero.

Sin embargo, los autores de otros deseos han dejado una parte de ellos en estos mensajes y han introducido nuevos matices. Así, al tradicional "paz en el mundo" se añade ahora una segunda parte y se convierte en “deseo que termine la guerra en Ucrania”, que se repite en diversos tarjetones.

Árbol de los deseos en el Mercado de Navidad de la plaza del Pilar de Zaragoza. M.O.

La salud copa gran parte de estos mensajes más personales que, en algunos casos, están llenos de emoción y van firmados por sus autores: “Que mi mamá se cure del cáncer”, pide la pequeña Irene, “que el parto de Raquel y el nacimiento de Carlota salga bien y Carlota sea una niña sana y feliz”, reza otro de estos mensajes, o “tener bien la rodilla y que solo haya sido un susto”, desea un visitante anónimo.

Árbol de los deseos en el Mercado de Navidad de la plaza del Pilar de Zaragoza. M.O.

El trabajo y el dinero son también temas estrella: “Mucho éxito y dinero para nuestro podcast”, piden en una de estas hojas de papel, “que me salga el trabajo que me haga feliz”, desean en otro. “Trabajar como maestra y salud para todos los míos”, “que a mi amiga África se le solucione pronto lo de la herencia” o “dineretes para desahogos” son otros de estos anhelos.

El deporte también está presente en este mágico árbol. “Que el Real Zaragoza ascienda a primera división”, desea un aficionado, o “que la Selección gane la Eurocopa”, reza otro.

Los deseos infantiles no pueden faltar

Entre todas las tarjetas, se distinguen muchas escritas por manos infantiles. Los niños son también protagonistas de estos deseos y plasman su mundo de inocencia en las hojas de este árbol. “Deseo un mundo lleno de unicornios”, escribe Ángela, mientras que lo que pide Ayla es “tener un perro”. Otros son anónimos: “Que nieve en Zaragoza” o “vivir para siempre” son otras de las esperanzas de los más pequeños para el nuevo año.

Árbol de los deseos en el Mercado de Navidad de la plaza del Pilar de Zaragoza. M.O.

Con las manos en la masa y a los pies del árbol, encontramos a Elsa y Éric Gómez, dos hermanos zaragozanos de 10 y 5 años, que no han querido dejar pasar la oportunidad de colgar sus deseos infantiles para el 2023. “Yo he pedido paz y amor para todos”, dice Elsa, mientras que su hermano ha escrito algo más concreto: ”deseo que mis padres dejen de fumar”. “Yo ya lo he dejado”, aclara rápidamente su madre, Patricia Serrano, que también pide “salud para toda la familia”.

Los adolescentes buscan igualmente su hueco para mandar mensajes al nuevo año: “Graduarnos este 2023 con los mejores (y ver a Taylor Swift)" puede leerse en una de las hojas junto a otros deseos más reivindicativos: “Sanidad pública para todos”, piden en otra.

Sobre todo, amor

Hay quien aprovecha estas tarjetas para hacer una declaración de amor en toda regla. “Por un 2023 lleno de amor y vida a tu lado”, escribe un visitante o “que Sandra me siga aguantando mucho mucho mucho tiempo”, es el anhelo de Antonio para su pareja. También hay espacio para el desamor: “Deseo que me quiera alguien”, escribe este triste anónimo, que dibuja, al lado del texto, una carita llorando.

Los hay también que ya han pasado esa fase y van a por el niño. “Ojalá podamos ampliar la familia” y en este sentido lo encontramos también enfatizado y con exclamaciones, “un bebé! o 2!”, son mensajes que pueden leerse en estos tarjetones y que denotan las ganas de estas personas de convertirse en padres por primera vez, por segunda o, incluso, por partida doble.

Árbol de los deseos en el Mercado de Navidad de la plaza del Pilar de Zaragoza. M.O.

Año nuevo, vida nueva

Para muchos, 2022 no ha sido un buen año y tienen ganas de cambiar de etapa: “Que 2022 se quede atrás y no exista otro año tan malo en nuestras vidas”, “deseo que se resuelvan todos los problemas familiares” y “paciencia para animar a mi madre”, son algunos de esos mensajes en los que sus autores se han desahogado de alguna manera.

Todavía quedan muchos días festivos y mucho hueco en el árbol para poder seguir colmandolo de ilusiones, deseos, anhelos y esperanzas para el 2023. El horario para poder colgar las hojas es de lunes a viernes por la tarde, de 17.30 a 19.30, y sábados y domingos, por la mañana, de 11.30 a 13.30 y por la tarde, de 17.30 a 19.30.

Durante ese tiempo, hay una persona encargada de dar las tarjetas a los visitantes para que escriban sus deseos y las cuelguen del árbol, aunque fuera de ese horario establecido, muchos paseantes escriben sus deseos en hojas de papel, servilletas e incluso pañuelos y los cuelgan, como pueden, de sus ramas. Y es que el deseo de alcanzar la felicidad no puede esperar.