El actor fallecido Gabriel Latorre tendrá una calle en el Arrabal

El actor Gabriel Latorre, fallecido en julio de 2021 a los 68 años, tendrá una calle en el Arrabal. El intérprete zaragozano vivió en el número 10 de San Juan de la Peña desde los 14 años. Su padre era ferroviario y a dicha edad la familia se estableció en estos edificios con vistas a la Estación del Norte. Exceptuando temporadas en las que por cuestiones profesionales vivió en Madrid, Gabi, como se le conocía cariñosamente, siempre conservó este domicilio, hacía vida de barrio y se involucraba en la labor de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal.

Para rendirle homenaje, la entidad, a través de la Junta Municipal de Distrito, solicitó al Ayuntamiento que la plazoleta en la que Gabriel vivió durante más de 50 años llevara su nombre. Finalmente, para no perturbar al resto de vecinos con el cambio de denominación, el difunto actor tendrá su propia calle no en este sino en otro espacio del barrio que no tenía nombre. Se trata de una vía sin salida a la altura del número 26 de la calle Valle Zuriza y queda en paralelo a Matilde Sangüesa.

"Era un hombre polifacético y nos ayudaba tanto con el diseño de carteles, como poniendo la voz en actos literarios o presentando actos de la asociación"

El siguiente propósito de la asociación de vecinos es solicitar permiso al Ayuntamiento para colocar, junto a la placa oficial, otra con el rostro de Gabriel, para que los ciudadanos le pongan cara. “Era un hombre polifacético y nos ayudaba tanto con el diseño de carteles, como poniendo la voz en actos literarios o presentando actos de la asociación”, recuerda Rafael Tejedor, presidente de la AV Tío Jorge.

La entidad tuvo la oportunidad de rendirle homenaje cuando todavía vivía. Fue en 2018, al recibir el Premio Simón de Honor del cine aragonés por su dilatada carrera profesional. “En septiembre de aquel año celebramos una pequeña fiesta en su honor con un concierto de B Vocal y paseamos en coche por el barrio a Gabriel”, rememora Tejedor. Previamente, en 2017, el difunto actor había sido pregonero de las fiestas del barrio.

Además de ser un actor versátil de teatro, cine y televisión, Gabi también se dedicaba al diseño gráfico y era muy aficionado a la fotografía. Fruto de ello, acumuló un gran archivo de fotos del Arrabal. Tras su fallecimiento, es su sobrina quien está poniendo orden en sus cosas y ya ha confirmado con la asociación vecinal que les cederá estos documentos, entre los que, además de imágenes del barrio, también guardaba todos los carteles de las películas y series en las que trabajó. Entre los títulos más famosos de la televisión están ‘Cuéntame’ o ‘La catedral del mar’. ‘De tu ventana a la mía’ o ‘Libertarias’ son algunas de las películas en las que participó como actor de reparto, su especialidad.