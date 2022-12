Un supuesto carpintero que se anunciaba en Facebook deja un rastro de estafas en Zaragoza: "Me destrozó la cocina"

Un mensaje en un grupo público de Facebook de vecinos, de los no oficiales que hay en casi cada población, era la forma de encontrar víctimas de un estafador que ha dejado un reguero de denuncias en varios municipios y barrios de Zaragoza. Allí colgaba un anuncio ofreciendo sus servicios como carpintero y cuando obtenía respuesta acudía rápidamente al domicilio del cliente a tomar medidas, hacer un presupuesto y pedir un adelanto para el material. Esa era la primera y la última vez que lo veían algunas de sus víctimas y otras hubieran deseado que así fuera por las chapuzas que dejó a su paso.

El caso ha sido seguido por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Zaragoza, que le detuvo el pasado martes. El hombre permanece ingresado en prisión, a la espera de juicio, según han confirmado fuentes policiales, que no han dado aún más datos del caso.

Estafas de 200 a 5.000 euros

El arrestado habría estafado cantidades entre 200 y 5.500 euros, según los primeros cálculos que han hecho los afectados, cuantías todavía no oficiales, de personas que han ido uniéndose, precisamente, también a través de las redes sociales que utilizaba el estafador. A partir de ahí han creado un grupo de Whatsapp en el que suman "31.000 euros más las denuncias que ya tenía, más la gente que saldrá", calcula Victoria López, una de las clientas del estafador, vecina de La Muela, a la que debe 1.600 euros. "Pagué la reserva de un armario empotrado y un cerramiento entre escaleras", cuenta. Tampoco llegó a empezar el armario de otra afectada, María José Martínez, vecina del barrio de San José, pero sí le cobró por adelantado 900 euros.

De momento, han ido poniéndose en contacto 22 personas de distintos municipios como La Puebla de Alfindén, Torres de Berrellén, Santa Isabel, Utebo, Montañana y Zaragoza capital. En algunos casos, los trabajos se remontan al mes de mayo.

El dinero que pedía como adelanto iba engordando con diferentes excusas como supuestos incrementos de precio en la reserva de materiales, ofertas que había que aprovechar o hasta por supuestamente guardar en un almacén el material por verse afectado por la pasada huelga de transporte.

Foto con gotero en el hospital y bloqueo en el móvil

"Al principio lo veías formal. No te daba motivos para desconfiar", asegura María José Mérida, vecina de Santa Isabel. Contactó con él en julio y acudió a su casa a tomar medidas. Acordó con él cambiar el suelo, las puertas y luego la cocina. "Me hizo presupuesto y factura" y les llevó a ella y a su marido a un almacén en un polígono de Zaragoza para elegir el suelo que querían. Sin embargo, la factura resultó ser falsa; le llegó a poner el suelo, pero "solo echar las tablas, sin rodapiés ni las escaleras", la parte más difícil del trabajo en un unifamiliar vacío que reformaban. Además, luego se enteró que el material que trajo a su vivienda no lo llegó a comprar en dicho almacén sino que era de un lugar más barato y de peor calidad. Solo encontraron una persiana cerrada y un piso en la dirección que aparecía en sus facturas. En total, el arrestado les cobró 4.800 euros.

Chapuzas denunciadas en un chalet del barrio de Santa Isabel por el supuesto carpintero que se anunciaba por Facebook. HA

"Me destrozó la cocina", asegura, ya que empezó a quitarle los muebles viejos pero no le trajo ningunos nuevos y le cortó un metro de la encimera de granito que había, que no sabe dónde está, entre otros desperfectos. "Nunca hubiera pensado que me iban a estafar", reconoce, al darse cuenta del engaño. Ha pasado meses tratando de que les devolviera el dinero tras ver en octubre que no iba a terminar la obra. "También cogí el pintor por Facebook y las mudanzas y no he tenido ningún problema", añade.

Compartir experiencias ha servido a los afectados para descubrir el modus operandi del estafador. A todos les iba poniendo las mismas excusas para no acabar el trabajo, incluida la de que estaba ingresado en el hospital. "Mandaba a todo el mundo una foto suya en el hospital con un gotero puesto", cuenta la afectada de Santa Isabel. En algunos casos también bloqueaba los números de los clientes en el móvil para no responder a sus llamadas. Además de perder el dinero, ha tenido que pagar para arreglar los desperfectos. Como muchos afectados es consciente de que no podrá recuperar su dinero, pero con sus denuncias quieren "que no lo siga haciendo".