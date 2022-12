Una zaragozana busca a los padres de una niña para que su carta llegue a Papá Noel

Tras el Sorteo de la Lotería, una jornada que en Aragón dejó una lluvia de millones en Calatayud y pellizcos en Teruel, Zaragoza y Benasque, toca ya ponerse en ‘modo Navidad’. Los aragoneses ultiman a estas horas detalles para que esté todo a punto para la cena de Nochebuena -aunque este año para cumplir con la tradición habrá que rascarse algo más el bolsillo-. Con la Nochebuena arrancará oficialmente la Navidad, la época más especial del año para muchos, a la que pondrá el broche de oro la llegada de los Reyes Magos.

En Zaragoza, si hay un lugar donde la Navidad se vive con especial magia es en la plaza del Pilar. Allí, hasta el 8 de enero, zaragozanos y visitantes pueden sentir el auténtico espíritu navideño con el Belén, la Muestra Navideña, la pista de patinaje o el árbol de los deseos. Y aunque la oferta es para todos los públicos, los más pequeños de la casa son quienes más disfrutan con la noria o los paseos en ponys ecológicos, la pista de trineos neumáticos o el área Snow City, emplazada detrás de la Oficina de Turismo, donde se encuentran el tiovivo y el bosque nevado que los niños pueden recorrer subidos a un reno o un muñeco de nieve.

En esta atracción trabaja Vicky Gallego, quien este jueves por la noche compartió en el grupo de Facebook ‘Sucesos Zaragoza’ una publicación muy especial que está siendo compartida por numerosos usuarios. La zaragozana, de 22 años, busca a los padres de Lucía, una niña que durante la tarde de este jueves, sobre las 17.00, montó en la citada atracción y que "su padre, madre o quien fuera con ella, al pagar el ticket, dejó olvidada su carta para Papa Noel en el mostrador", explica la joven a HERALDO.

“Que sepas que tu carta sigue en la caseta de la atracción", escribe en Facebook refiriéndose a la niña. "Aunque es algo simple supongo que a la pobre niña le habrá dado ‘penica’ perderla. Estamos abiertos de 10 a 14 y de 16 a 22 en caso de que consiga llegar y quiera pasarse a buscarla”, añade.

Publicación compartida por Vicky Gallego en Facebook.

Aunque todavía no ha dado con ellos, la joven “tiene un poquito de esperanza”, confiesa, y espera que Facebook haga su magia y Lucía llegue a tiempo a entregársela ella misma a Papá Noel, al que se puede visitar en su casita allí instalada hasta mañana.

No obstante, Vicky deja claro que en el caso de que su publicación no llegue a su destinatario, “que no se preocupe, ya me encargaré personalmente de que los deseos de Lucía lleguen a tiempo al Polo Norte”.