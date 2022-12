La pieza de jamón de bellota se cotiza a 5 meses de cárcel en los súper de Zaragoza

El jamón bueno nunca fue barato. Pero cuando uno opta por el ibérico o el de bellota asume que se lleva un manjar que saldrá todavía más caro al pasar por caja. Y de ahí que dos jóvenes decidieran evitar este último trámite y marcharse de un céntrico súper de Zaragoza sin hacer efectivo el precio de un par de perniles: en total, 510 euros. Con lo que no contaban los autores de este sabroso ‘simpa’ es con las cámaras de seguridad, que inmortalizaron su salida triunfal del establecimiento y han servido para girarles la factura con recargo. Porque lo que ahora se exige a cada uno no es solo dinero, sino también diez meses de prisión: a cinco por pieza de curado.

Los hechos que debían haber sentado ayer en el banquillo de los acusados a este par de amigos se produjeron el 2 de febrero de 2021 en una tienda de la calle de Tomás Bretón. Los encausados apenas estuvieron allí dos minutos, los justos y necesarios para acercarse a las vitrinas de las que colgaban los jamones y llevarse un par de ellos. Y puestos a elegir, no se decantaron por los más baratos.

Eran las once de la mañana y había bastante fila en las cajas, por lo que al abandonar el súper, pese a llevar en la mano sendos perniles, pasaron prácticamente inadvertidos.Sería el responsable de la tienda quien, después, al revisar las grabaciones, se percatara de lo sucedido y pusiera al corriente a la Policía.Las imágenes eran nítidas, por lo que a los agentes no les costó identificar a los ladrones: Brayan M. C. y Emrah I., dos jóvenes pero viejos conocidos en la comisaría de Centro. Entre ambos, arrastran una decena de reseñas, casi todas por delitos contra la propiedad. De hecho, los dos se encuentran ahora privados de libertad. Un fallo de tramitación obligó a aplazar la vista, en la que se exigirá también un ‘destierro’ de dos daños del citado súper.