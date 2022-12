La ampliación del parque Pignatelli de Zaragoza entra en la recta final para estar terminada en febrero

Las obras de ampliación del parque de Pignatelli entran en la recta final. Restan poco más de dos meses para que los vecinos puedan estrenar este espacio público y ya es posible entrever cuál será su aspecto. Con mucha más superficie –ocupará 23.609 metros cuadrados tras incluir la zona de los antiguos depósitos–, dos estanques –uno de ellos navegable–, un anfiteatro y más de 2.000 especies arbustivas y de arbolado. Los trabajos avanzan en plazo, según fuentes del área de Urbanismo, por lo que se mantiene el objetivo de que estén terminados en febrero.

El nuevo parque está dividido en tres áreas y la primera ya está especialmente definida, con un gran lago que ocupa 100 por 50 metros y que posteriormente incorporará un embarcadero dedicado a la navegación recreativa. Los operarios acaban de terminar las tareas de hormigonado y ahora lo están impermeabilizando. A partir de la semana que viene, según informaron ayer desde el Ayuntamiento, la intención es iniciar la pavimentación de los viales del entorno.

En la segunda zona, la central, estarán los jardines con las distintas plantas aromáticas y frutales y las áreas de juegos infantiles, que algunas ya han comenzado a colocarse. También se han construido los muros por donde después crecerá vegetación trepadora. Los trabajos de plantación, según indicaron las mismas fuentes, comenzarán a mediados de este mes. Se iniciarán primero en las zonas más exteriores del parque (por la calle de Santiago Guallar), que ya están más terminadas, para ir después poco a poco avanzando hacia el interior.

Las especies florales

No obstante, todavía no se ha decidido qué se hará con las especies florales más delicadas, porque si se plantan en esta época del año es posible que no sobrevivan al frío del invierno, por lo que se está pensando en esperar a meses más cálidos. "Febrero es un mes muy duro. Se estudiará conforme acabe la obra si las condiciones meteorológicas lo permiten o si se dejarán solo los parterres para plantar las flores un mes después, en primavera", apuntaron desde Urbanismo.

La tercera zona, que también está avanzada, es la que se ubica junto a la promoción de viviendas, 65 pisos de lujo que está construyendo, igual que la ampliación del parque, Aedas Homes. Allí, en el extremo más cercano a la calle de Santiago Guallar, habrá un anfiteatro al aire libre con suelo de pradera que se contempla como lugar para programar conciertos u otras actividades. Además, se levantarán en el futuro otras 30 VPA.

Por otro lado, según apuntaron desde Urbanismo, también se ha restaurado, respetando el patrimonio, el muro que separaba la zona de los antiguos depósitos del resto del parque. Igualmente, se han iniciado los trabajos de conexión con la trasera del colegio de La Merced, que en este caso forman parte de otro contrato. Actualmente se están acometiendo los movimientos de tierra y en un mes se podrá pavimentar.

La ampliación del parque supone una inversión de 5,7 millones de euros, que sufraga la promotora a cambio de la permuta por el suelo para la construcción de las viviendas. El proyecto se completará con diversos equipamientos vecinales aún por definir.

Las nuevas viviendas, casi todas vendidas, se estrenarán en 2024

La promotora Aedas Homes está acompasando las obras de ampliación del parque de Pignatelli con la construcción de 65 viviendas libres, que es lo que ha permitido financiar la operación gracias a la permuta por el suelo. Según informaron ayer fuentes de la compañía, la obra en su conjunto se encuentra ejecutada en un 20%, mientras que la estructura del inmueble alcanza ya el 61%, y el objetivo es que la operación esté concluida a finales de 2023 o principios de 2024, cuando se producirá la entrega de llaves.

Los pisos, una promoción de 65 viviendas de lujo, se encuentran en un solar anexo al nuevo parque, junto a los antiguos depósitos. Según apuntaron, ya han sido adquiridos prácticamente en su totalidad, a excepción de algunas unidades de tres y cuatro dormitorios que están todavía a la venta desde 440.000 euros.

Concretamente, los pisos están ubicados en la calle de Santiago Guallar, una vía que hasta ahora no tenía salida, ya que quedaba en fondo de saco, pero que se ha abierto como parte de los trabajos de urbanización. Según informaron ayer desde Urbanismo, esa fase de los trabajos ya está concluida y ahora vehículos y peatones pueden conectar desde allí con la calle de Maestro Estremiana.