De técnico de farmacia a taxista con tan solo 25 años

Andrea Vera tiene 25 años y está a punto de convertirse en taxista. Firmará la licencia "a finales de mes o principios de diciembre", por lo que antes de Navidad empezará a circular por las calles de Zaragoza. Inicialmente se formó como técnico de farmacia, un sector en el que llevaba siete años trabajando, pero ahora ha decidido dar un giro a su carrera profesional. "Mi padre conduce un bus urbano y siempre me había llamado la atención este mundo. Además, me encanta conducir", explicó. Con su nuevo oficio espera conseguir "más libertad" en su día a día. "Es un trabajo que te permite amoldarte fácilmente. Con el taxi eres tu propio jefe", agregó.

También ha influido el contexto socioeconómico actual, marcado por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética. "Tal y como están las cosas, decidí comprar la licencia por que me daba más estabilidad", razonó. Ella buscó específicamente un permiso "que viniese con vehículo", ya que, según le advirtieron, la espera para los salidos de fábrica es "de hasta diez meses". "Hubiera tenido que pagar y esperar todo ese tiempo sin poder trabajar", dijo.

64.000 euros de inversión

La fórmula por la que ha optado le garantizará unos plazos mucho más ajustados, ya que podrá ponerse al volante de su nuevo híbrido "una semana después de firmar". Por todo ha pagado unos 64.000 euros. "Sé que las licencias que no traen coche son más económicas, pero de estas, directamente, no me informé", contó.

Para completar la formación necesaria apenas necesitó dos sesiones. "Pude sacármelo en 15 días. Las clases las da la propia Asociación Provincial de Autotaxi en la cooperativa y me he sentido muy bien acogida", reconoció.

En ellas ha podido aprender todo lo relativo a las calles de Zaragoza, sus monumentos y edificios oficiales, el reglamento municipal del taxi, los principales trayectos, las tarifas y los límites de retorno. "El examen lo hice en Policía Local, donde también me preguntaron sobre aspectos relacionados con la seguridad vial. Hay uno el primer viernes de cada mes, y yo aprobé el pasado día 4", recordó.

Casos como el suyo demuestran que, pese a las dificultades, el sector tiene relevo. "Personalmente, tengo muchas ganas de empezar. Lo tengo todo tramitado y estoy deseando firmar", dijo.