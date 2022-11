Los Bomberos atienden cerca de 80 incidencias por la lluvia y el viento

La fuerte lluvia que cayó a primera hora de la tarde de ayer acompañada de intenso viento provocó que los Bomberos de Zaragoza tuvieran que atender más de 55 incidencias. Aunque se produjo durante un tiempo muy breve, el 080 recibió cerca de un centenar de llamadas de ciudadanos, aunque ninguna por un asunto de gravedad, según aseguraron fuentes del Ayuntamiento. Sobre todo, estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tejas, chapas de carretera y otros elementos. De hecho, la caída de un ailanto de gran porte en La Magdalena llegó a provocar el corte de una calle.

Las fuertes rachas de viento arreciaron poco después de las 17.00, y cuando había pasado solo una hora y media los bomberos ya habían hecho ya 45 servicios y tenían pendientes otros 30. Entre otras tareas, tuvieron que trasladarse a la residencia Las Casitas, ubicada en el camino de Miraflores y donde retiraron un árbol que había caído y obstaculizaba la entrada al edificio. También en el centro comercial Puerto Venecia tuvieron que atender varias incidencias por la caída de chapas y cartelería.

Sobre las 20.30 de este lunes la lluvia y el viento causaron estragos en esta vía de la capital argonesa.

Además, la tormenta varias afecciones al tráfico en algunas calles, como Fanlo, Sepulcro o el paseo de los Infantes. También en la calle de Monreal del barrio de La Magdalena, donde un árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre dos vehículos que estaban aparcados debajo, sin que hubiera que lamentar daños personales.

El suceso se produjo a la altura de número 5 de la citada vía, hacia las 17.00. En ese momento, según contaron después varios testigos presenciales, tras una fuerte ventolera se escuchó un gran estruendo. Los bomberos que acudieron al lugar comprobaron que se trataba de un ejemplar de ailanto de gran porte, que aplastó los vehículos causando daños en su carrocería.

La calle permaneció cortada al tráfico durante más de 45 minutos, según informaron desde la Policía Local de Zaragoza, que se encargó de regular el tráfico. Mientras, los operarios de Bomberos trabajaron con rapidez para cortar el árbol y despejar la vía, con el objetivo de que se pudiera reanudar la circulación lo antes posible.

"Estábamos en casa y de repente hemos escuchado un gran estruendo. Al asomarnos al balcón hemos visto que un árbol ocupaba la calzada. Había caído sobre dos coches", explicó Agustín Lacarra, vecino de la zona, poco después de lo ocurrido.

"Estábamos dentro trabajando y ha empezado a levantarse mucho aire. Al salir a la calle he visto el árbol caído y he llamado al 112", afirmó por su parte Roberto Montesinos, trabajador del concesionario Automóviles Andrés ubicado frente al lugar de los hechos. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. "Si llega a pasar alguien... Menudo susto", añadió Silvia Gracia, compañera de Roberto.

Las intervenciones por caídas de árboles o ramas fueron las más numerosas, pero también se atendieron desprendimientos de tejas, mobiliario, chimeneas y suministros. Algunas de las calles afectadas fueron Argualas, Violeta Parra, Ciudadano Kane, Belle Epoque y la avenida del Séptimo Arte, así como la carretera del Aeropuerto. También hubo afecciones en las avenidas de La Jota, de Madrid y de Navarra, la calle Mayor o el camino de la estación, en la localidad de Utebo.

Para atender las incidencias, trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de los parques 1, 2 y 3 y del ubicado en Casetas, según informaron fuentes municipales.