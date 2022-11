Condenado a prisión por agredir con un palo a dos vecinos de Casetas

Norberto S. D. ha sido condenado a dos años de cárcel por agredir con un palo a dos vecinos del barrio de Casetas que le reprocharon que estuviera haciendo un agujero en el local que le había arrendado la madre de uno de ellos. El acusado deberá indemnizar a cada uno con 1.200 euros por las lesiones y no podrá acercarse a las víctimas, defendidas por el abogado Luis Ángel Marcén, a menos de 20 metros durante dos años.

Además, el juez lo condena por un delito de daños a una multa de 3.660 euros y a compensar con 2.660 euros a la propietaria del local por los daños materiales.

Los hechos se produjeron en la tarde del 23 de julio de 2020. El acusado estaba golpeando con un mallo el suelo del local alquilado y los denunciantes, al oír los ruidos, acudieron y le llamaron la atención. La respuesta de Norberto S. D. fue insultarlos, coger un palo y golpear a uno de ellos.

La agresión cesó al llegar la Guardia Civil, pero tres horas más tarde el acusado, según la sentencia, se presentó en el domicilio de una de las víctimas, rompió con un palo el cristal de la puerta y agredió de nuevo a los dos denunciantes.

Todos fueron atendidos de lesiones, en la cabeza y otras partes del cuerpo, incluso Norberto S. D., pero el origen de estas últimas se desconoce, ya que no las explicó porque no acudió al juicio. El juez no pudo contar con su declaración para conocer su versión de lo sucedido.