Solución para que los perros pequeños no escapen de la zona canina de la plaza de los Sitios

La zona de esparcimiento canino de la plaza de los Sitios es el primer espacio de este tipo que se ha habilitado en Zaragoza y en sus dos primeros meses de andadura no ha estado exenta de críticas. La distancia entre los barrotes que delimitan el perímetro de esta área de suelta es el motivo de las quejas más recientes.

Algunos vecinos, dueños de perros de tamaño pequeño, han puesto de manifiesto al Ayuntamiento que no pueden hacer uso del recinto ya que sus mascotas se escapan con facilidad de la zona. El Servicio de Parques y Jardines se ha hecho eco y, como solución, se va a poner una malla superpuesta por el interior de los postes. "Se están mirando las diferentes posibilidades para que el resultado estético sea el adecuado, teniendo en cuenta que estamos en un entorno BIC y hay que cuidar también este detalle", informan fuentes municipales.

"Se están mirando las diferentes posibilidades para que el resultado estético sea el adecuado, teniendo en cuenta que estamos en un entorno BIC y hay que cuidar también este detalle"

Uno de los vecinos afectados es Fernando, que tiene dos perros, uno de seis kilos y otro de siete. "Fui solo una vez y no he vuelto a entrar porque los postes están muy separados. Es estético pero no práctico ya que mis perros caben entre ellos y no los puedo dejar sueltos. Y eso que no son de los más pequeños", asegura. Aquella única ocasión casi acaba en drama. "Antes de soltarlos me quise cerciorar de que era seguro. En ese momento comenzaron a hacer ruidos en una obra cercana y empezaron a correr en sentido contrario a la puerta. Para mi sorpresa, cabían entre los barrotes. Como iban sujetos y no habían sacado más que medio cuerpo pude volver a meterlos", explica. En su opinión, el recinto se ha hecho pensando en perros de tamaño medio o grande y, defiende, "los hay muy pequeños y tienen los mismos derechos".

Este recinto, específico para la suelta de perros, será el primero de casi una decena previstos en diferentes parques y zonas ajardinadas.

Es el caso de Rufus, el chihuahua de Laura, que suele pasear con su perro por la plaza. Lo lleva siempre atado y cerca de ella. "No lo metería nunca en esta zona. Es muy pequeño y se escaparía seguro", asegura. Otros vecinos, en cambio, están encantados con el nuevo espacio. "Da gusto poder venir aquí a cualquier hora y que los perros corran y jueguen con los demás sin molestar a nadie", dice Daniel, dueño de Persy, un labrador asiduo de esta zona. "Incluso si vienes a la misma hora, solemos coincidir los mismos", añade.

El objetivo de estas zonas de esparcimiento canino es ofrecer a los perros un área en la que puedan desfogarse y relacionarse con sus iguales. Es un espacio solo para ellos, sin restricciones horarias y donde pueden estar sueltos para tranquilidad de sus dueños. La de plaza de los Sitios se abrió en septiembre y es la primera de una serie de áreas así que el Ayuntamiento va a habilitar en zonas verdes de Zaragoza, como el Parque Miraflores, el Parque Grande o el Parque de los Poetas, en el Actur. Esta primera, ubicada en pleno centro de la ciudad, ocupa 700 metros cuadrados y cuenta con una fuente adaptada para los perros, papelera con bolsas para excrementos y doble puerta para evitar que puedan salirse por descuido.

A la entrada, un cartel informa de las normas, como que los animales en celo no pueden hacer uso del recinto; que los perros potencialmente peligrosos deben ir con bozal o que es responsabilidad del dueño recoger los excrementos y tirarlos a la basura en una bolsita. En relación a esto último, desde el Ayuntamiento inciden en que un área canina no es un pipicán, como se conocen los espacios vallados destinados a que los animales hagan sus necesidades. Para insistir en este mensaje y aprovechando la mejora de la colocación de la malla alrededor del recinto, se va a reforzar la señalización de esta zona de suelta canina para recordar a los propietarios que es obligatorio recoger los excrementos siempre, tanto dentro como fuera del recinto.