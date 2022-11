Lola Ranera afirma que Azcón "se va sin legado y sin modelo de ciudad"

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha afirmado tras el discurso de este martes del alcalde, Jorge Azcón, en el debate sobre el estado de la ciudad, que el primer edil “se va sin legado y sin modelo de ciudad”.

La concejala del PSOE, en una rueda de prensa, ha definido la intervención de Azcón como "de despedida" y se ha preguntado por qué se va, a lo que ha respondido que lo hace “porque ha abandonado los barrios” y a los ciudadanos, “porque tiene tirada a la gente en las paradas de autobús” y porque, mientras hacía el resumen de su gestión, “había ciudadanos pitándole en la calle”.

“Se va por su ambición desmedida y por su utilización de la alcaldía para su carrera política”, ha continuado Ranera, quien ha añadido que Azcón se marcha “haciendo mucho daño a la ciudad”.

En ese sentido, ha recordado que, cuando decidió optar a la presidencia del PP en la Comunidad, Zaragoza se quedó sin alcalde y “sin buenas relaciones con el Gobierno de Aragón”.

Ranera ha destacado que Azcón se va “siendo el alcalde menos votado de la historia de la democracia” y con un informe de gestión “pobre” con obras “que no están hechas”, por lo que ha añadido que es un primer edil que “se va con un listado de propuestas” tras tres años y ocho meses de mandato.

“El alcalde no tiene futuro y, por tanto esta ciudad no tiene alcalde, y, por ello, cualquier anuncio de esta mañana se cae por su propio peso, porque se va, porque no tiene credibilidad”, ha apostillado.

De hecho, sobre el nuevo estadio de fútbol, Ranera ha indicado que ese tema ya lo anunció Azcón “en campaña electoral” y que, actualmente, “anuncia La Romareda otra vez”, por lo que ha considerado que no ha pasado “nada” en el actual mandato alrededor de este asunto y se ha vuelto “a la posición de salida”.

De hecho, ha conjeturado con que “igual han pasado cosas peores”, ya que ha recordado que el alcalde ha avanzado que ya había hablado con la propiedad, algo que desde el PSOE desconocen y por lo que le han exigido “transparencia y legalidad”.

Y ha añadido: “Eso de la enajenación de los 42.000 metros cuadrados sonaba a lo que ya se judicializó en 2005; por lo tanto, si vamos, hagámoslo bien y por ello, sentémonos con los grupos políticos”.

Por último, la portavoz socialista se ha preguntado “para qué quería ser alcalde” Azcón, al que ha invitado a recordar “qué ha hecho durante estos tres años y ocho meses”.