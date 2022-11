Aldi estrenará este mes una tienda en Zaragoza

Aldi abrirá este mes de noviembre una tienda en Zaragoza. Así lo ha confirmado a través de un tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter. “Maños y asturianos, estad atentos, porque se vienen dos nuevas aperturas”, se puede leer al final del vídeo que acompaña el mensaje publicado en la plataforma.

“¿Por qué no ponen un Aldi en Zaragoza? Que alguien me lo explique, tiene que haber una razón”; “He encontrado el hummus que más me gusta […] en el Aldi, y Zaragoza no tiene Aldi” o “Zaragozanos, tenemos dama de plaza dura, pero como Ald vuelva a irse, reíros de Agustina de Aragón. La emprendo a cañonazos con todos los Lideles de la ciudad” son algunos de los mensajes publicados en esta misma red social que la empresa ha rescatado para demostrar el interés de los maños por la apertura de uno de sus supermercados en la capital aragonesa. “Muchos nos lo habéis pedido. Tanto que os hemos hecho caso”, añaden.

La verdad es que sois unos grandes detectives. Lo habéis averiguado y ahora lo confirmamos. En ALDI nos encantan los twitteros y tenemos algo que contaros 👀 #ALDIEstáDeEstreno pic.twitter.com/O5mTr991RZ — ALDI España (@Aldi_es) November 4, 2022

Desde Aldi explican que esta cadena va a abrir 13 supermercados en España durante el mes de noviembre, entre ellos el de la capital aragonesa. Se trata de diez nuevos establecimientos además de la reubicación de tres supermercados más en Barcelona, Valencia y Alicante. Así, la compañía llegará a los 390 supermercados abiertos en el país.

El de Zaragoza será el quinto de Aragón, con establecimientos ya abiertos en Teruel, Calatayud, Monzón y Barbastro.

A partir del próximo miércoles 23 de noviembre será cuando los vecinos de La Jota puedan estrenar en su barrio el nuevo supermercado de la cadena alemana, en concreto en el Camino de Las Torrecillas, esquina con Marqués de la Cadena. Así, esta cadena reabre un supermercado en Zaragoza (anteriormente se ubicaba en La Almozara).

Aldi es una de las principales cadenas de supermercados del país y cuenta con un modelo de negocio basado en el descuento. Entró en el mercado español en el año 2002. Además de productos frescos y otro tipo de alimentos, estas populares tiendas también ofrecen utensilios de cocina o materiales deportivos, moda, herramientas, pintura o ropa de cama.