Convocan una concentración en Calatayud por los incendios del verano bajo el lema 'Por nuestros pueblos y montes'

La Plataforma Incendio Comarca de Calatayud ha convocado una concentración con el lema 'Por nuestros pueblos y montes' para el sábado 29 de octubre, a las 11.30, en la céntrica plaza del Fuerte de la cabecera de la demarcación. Esta entidad la conforman tanto personas físicas como asociaciones de las localidades afectadas "en el sentido amplio de la palabra", sostienen los organizadores, "ya sea directamente por las llamas del incendio, ya sea por la evidencia de la mala gestión forestal y la amenaza que supone para el mundo rural".

Entre las asociaciones que integran la plataforma se encuentra la Coordinadora 87 razones y más, la Asociación de Mujeres Prado de Cetina, Ecologistas en acción de Calatayud, Asociación de vecinos y vecinas de Embid de Ariza, Raíces y Brotes del Monegrillo, Las devanaderas de Torrijo de la Cañada, Asociación amigos y vecinos de Bubierca, entre otras.

En el manifiesto que acompaña a la convocatoria, los organizadores recuerdan que de las más de 252.000 hectáreas calcinadas por los incendios forestales este verano en España, más de 20.000 pertenecen a las zonas de Nonaspe, Castejón de Tornos, Calatayud y el Moncayo. "Este terrible incendio nos ha dejado el corazón y el futuro de la comarca negros. Nuestros agricultores han visto con impotencia cómo las llamas se llevaban el trabajo de sus vidas", subrayan.

"La rica vega del Manubles, con sus perales, manzanos, melocotoneros, cerezos… Todo arrasado junto a una millonaria infraestructura de riego", detallan en el texto. A su vez, puntualizan que, a pesar del decreto de ayudas del Gobierno de Aragón, "la realidad es que la mayoría de los árboles están rebrotando y no los arrancarán, pero el cese de lucro existe igual, de 2 a 3 años sin cosecha trabajando sin renta por algo que no has provocado tú", lamentan.

Inciden en que "nos toca luchar para que no caiga en el olvido y depurar responsabilidades a todos los actores, incluido el Gobierno de Aragón". Y defienden que "nos toca luchar ahora para levantar el ánimo de los pueblos, para que nadie se olvide de que esta tierra era verde y es el paisaje el que nos da la alegría y la vida".

Entre sus peticiones incluyen que se proteja el suelo de la erosión, que la intervención en la recuperación del área quemada se realice contando también con la población local, pero de verdad, una buena gestión forestal, una mejor planificación de los medios humanos de gestión forestal y la mejora de sus condiciones laborales y una mayor educación.

En su texto también hay un recuerdo a todas las personas que intervinieron en la extinción y en los servicios complementarios a la población, a quienes agradecen su trabajo.