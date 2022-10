Quejas vecinales por el comportamiento incívico de unos peñistas en su local

Los vecinos de la calle San Lorenzo, en Zaragoza, no pueden más. Y eso que las fiestas del Pilar no han hecho más que comenzar, pero el calvario que dicen sufrir en realidad no es nuevo, sino que se repite todos los fines de semana desde hace un par de años, los mismos que lleva abierta la sede de la peña 'Los Beo2', en el número 44 de la citada calle.

"Tienen nulo respeto por los vecinos, les importa muy poco la limpieza, el civismo y la educación, dejan la calle como una auténtica pocilga", denuncia uno de los residentes del edificio, que asegura que las conversaciones "a gritos" que mantienen los peñistas se oyen a distancia porque la estrechez de la vía "causa un efecto chimenea que amplifica cualquier ruido, registrándose medidas en decibelios tres veces superiores a las permitidas". "Es como si estuvieran hablando a nuestro lado, se les escucha perfectamente todo lo que dicen", explica este vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. No sería la primera vez, afirma, que los miembros de esta peña se han encarado con los residentes de la zona que les han afeado su actitud.

La pesadilla que sufren comenzó a gestarse durante la pandemia, cuando notaron cierta actividad en un local pequeño que llevaba un tiempo cerrado. No sabían de qué se trataba, y debido a las restricciones sanitarias tampoco mostraba visos de estar activo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que era la sede social de la peña 'Los Beo2', una agrupación "con cientos de socios" instalada en un local "en el que apenas caben 20 personas", denuncia este vecino. En este sentido, no se explica cómo el Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido su apertura, y anuncia que pretenden ponerse en contacto con el consistorio para recabar información al respecto. "Tampoco tienen licencia de bar, solo de asociación cultural, por lo que están cometiendo una ilegalidad al vender bebidas y proporcionar vasos de plástico para que los socios beban en la calle".

También han llamado a la Policía Local, en concreto esta pasada madrugada, cuando los gritos y una pelea entre los mismos peñistas han perturbado más si cabe el descanso de las comunidades aledañas. No es la primera vez que se denuncia esta situación, e incluso los vecinos de los inmuebles colindantes han amenazado a los residentes del número 44 con denunciarles a ellos por inacción si no toman cartas en el asunto. "Nos hemos enterado de que esta peña ha estado ya en tres o cuatro sedes y de todas les han echado por su comportamiento", explica el vecino, que espera que la situación se pueda arreglar cuanto antes para poder, por fin, descansar en paz.