El recinto ferial teme duplicar el gasto en luz durante las Fiestas del Pilar

Las atracciones han comenzado a llegar al recinto ferial de Valdespartera y el sector ya calienta motores para una de las épocas más importantes del año. Todo debe estar listo para el 7 de octubre, cuando el parque abrirá sus puertas después de casi un año en las que serán las primeras Fiestas del Pilar que se pueden celebrar con normalidad desde la irrupción de la pandemia del coronavirus en 2020. El responsable de las instalaciones, Javier Molina, espera una buena acogida por parte de zaragozanos y visitantes, pero teme que la desbocada subida del precio de la energía acabe por descuadrar las cuentas de los feriantes.

"Es un miedo, porque mientras que otros años sabíamos cuánto íbamos a pagar esta vez no va a ser así y el precio está subiendo mucho", explica este empresario, que además considera que sus previsiones podrían "quedarse cortas". En concreto, los feriantes calculan que gastarán el doble que en 2019 por mantener en funcionamiento sus atracciones, lo que afectaría considerablemente a su facturación final.

No obstante, pese a ello han optado por mantener sus precios, ya que el objetivo es que "la gente se suba a las atracciones y pueda disfrutar". "Subir el precio llevaría a que no puedan venir", apunta Molina. Además, la previsión en cuanto a la afluencia es buena, más si se tiene en cuenta que en 2021, durante los días en los que de no haber sido por la crisis sanitaria se habrían celebrado las fiestas, el recinto completó su aforo en varias jornadas. Ya entonces, todavía con restricciones, la facturación fue muy similar a la de antes de la pandemia.

Los precios

En concreto, una entrada para las atracciones de adultos seguirá costando, en la mayoría de los casos, 3,5 euros, excepto en algunas que por sus características cobran siempre un precio mayor. En el caso de las infantiles, el precio será de 3 euros. Además, como es habitual, durante la semana posterior a las Fiestas del Pilar el ferial continuará abierto con una oferta de 2x1 de lunes a jueves. El domingo 23, último día de apertura, las entradas estarán al 50%. Para el sábado se han programado fuegos artificiales.

Según cuenta Molina, responsable de la empresa adjudicataria que viene explotando el recinto en los últimos años, Orfeinte, los trabajos para acondicionar la explanada de Valdespartera comenzaron hace varios días, mientras que el pasado viernes los feriantes empezaron a trasladar sus atracciones e iniciaron el montaje. Este miércoles ya deberá estar todo a punto para poder someterse a la inspección de seguridad y posteriormente celebrar el viernes la inauguración.