Trabajo remite a la plantilla del bus al SAMA y recuerda que pueden pedir un arbitraje voluntario

La dirección general de Trabajo de la DGA asegura que el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) es el órgano "en el que se tienen que solicitar y celebrar las mediaciones de conflictos" como el del bus urbano. Responde así a la petición del comité de empresa, que había solicitado la implicación del Ejecutivo autonómico ante la falta de avances en la negociación.

La directora general, María Soledad de la Puente, recuerda que las partes "pueden solicitar un arbitraje", una opción de carácter voluntario. Para ello sería necesario que remitiesen un escrito detallando "con exactitud" las cuestiones sometidas a arbitraje. Además, tendrían que comprometerse a aceptar la decisión "y renunciar, en su caso, a convocar y celebrar huelgas o medidas de cierre patronal", así como a la utilización de las vías judiciales o administrativas.

Se trata, no obstante, de una opción que no contempla la plantilla. El presidente del comité, José Manuel Montañés, aseguró que todo va "de mal en peor". A solo una semana de las Fiestas del Pilar, las negociaciones "están rotas", y no hay previsión de que vayan a retomarse antes del pregón. "Nosotros vamos a seguir en la pelea, aunque si quieren, estamos dispuestos a reunirnos mañana mismo", manifestó.

Los sindicatos se movilizaron a las puertas del Ayuntamiento coincidiendo con el pleno municipal. Con sirenas y silbatos, alrededor de medio centenar de trabajadores acusaron a Avanza de "no cumplir ni negociar" y pidieron la dimisión del alcalde y la titular de Movilidad. Respecto a la postura de la DGA, Montañés insistió en que no se va a aceptar "ningún arbitraje". "Nosotros queremos una negociación, no una imposición, ni del SAMA ni del Ayuntamiento", recalcó.

Mientras, el debate político sigue estancado. La portavoz socialista, Lola Ranera, criticó la "absoluta incapacidad" del "área de inmovilidad" de Natalia Chueca y le instó a estar "con los ciudadanos" y no de parte de Avanza.

Esta última, por su parte, censuró que el PSOE defienda la subida salarial a los empleados públicos impulsada por el Gobierno central y critique la que se propone para la plantilla del bus -un incremento fijo del 8,5% y una cláusula de revisión del 12%-, por insuficiente. En esta misma línea se pronunció el alcalde, Jorge Azcón, que arremetió contra Ranera por no haber puesto "ninguna solución encima de la mesa".