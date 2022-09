Chueca insiste en el referéndum para acabar la huelga del bus

La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, volvió a reclamar este jueves al comité del bus urbano que permita a los trabajadores votar la propuesta del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para poner fin a la huelga. Pero parece que el movimiento entre las partes sigue siendo, como ocurre desde hace ya dos semanas, completamente nulo. Los representantes sindicales dejaron claro que no darán su brazo a torcer y protestarán hoy en la plaza del Pilar durante la celebración del pleno que está previsto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras, desde la concesionaria Avanza aseguran que ya han hecho todo lo que estaba en su mano y que la pelota ya no está en su tejado.

Para reforzar su petición, la edil responsable de área aludió al plan que el día anterior había anunciado el Gobierno central para la función pública, que contempla una subida salarial del 8% en tres años. En este sentido, consideró que la oferta del organismo mediador para la plantilla del bus, que ya fue aceptada por la empresa, está "por encima de esto y de cualquier otro convenio". Y se refirió directamente a Sattra y al CUT (el resto de sindicatos, CC. OO., UGT y CSIF, apoyan la votación) para pedirles que dejen de "bloquear" la resolución del conflicto.

En concreto, como recordó Chueca, la propuesta incluye un incremento retributivo del 8,5% para los años 2021 (1%), 2022 (4%) y 2023 (3,5%), además de una cláusula de revisión salarial que permitiría, a los empleados con más antigüedad, alcanzar los 41.800 euros anuales. Por eso, exigió al comité que "permita votar democráticamente a los trabajadores y no utilice a la ciudad como rehén", y pidió "sensibilidad" por las afecciones que generaría la huelga en las Fiestas del Pilar. No obstante, en esta ocasión descartó volver a reunirse con las partes ya que, explicó, cuando lo hizo antes no había ninguna propuesta sobre la mesa y ahora sí.

Sin embargo, desde el comité fueron muy tajantes. "Si todavía no tiene claro que no se va a aceptar, lo debería ir asumiendo", dijo su presidente, José Manuel Montañés. Aseguró que el apoyo de la plantilla a su decisión "es bastante evidente" porque el seguimiento de los paros ronda siempre el 100%, por lo que, dijo, "no hay vuelta de hoja". Y además, recordó que si después del Pilar la situación no mejora la huelga podría endurecerse.

También desde Avanza se mantuvieron en su posición. Su director, Guillermo Ríos, indicó que la empresa ya ha llegado a su "límite" aceptando la propuesta del SAMA, por lo que ahora la "única vía" es que el comité la someta a referéndum. Si no, "el riesgo es el no acuerdo". "El año va a ir pasando y la capacidad de mantener la oferta irá tendiendo a cero", advirtió.