Detenido en Zaragoza por desobediencia y odio a dos mujeres policías

La Policía Local de Zaragoza ha detenido a un hombre de 38 años por un delito de desobediencia y otro de odio después de que dos mujeres agentes le requirieran que se detuviera por haber cometido una infracción con su bicicleta y éste les espetara que a él "dos putas mujeres" no le iban a parar ni dar órdenes porque con mujeres "no hablaba" porque le dan "repugnancia".

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.40 de este miércoles cuando la citada patrulla circulaba en un vehículo por la calle Barcelona de la capital aragonesa, una vía de un único carril, y el ciclista lo rebasó.

Ante la infracción vial cometida, las agentes le requirieron que se detuviera, y sin mediar palabra, según informan este viernes desde la Policía Local, contestó: "tú detrás de mí puta".

Posteriormente se dio a la fuga, obviando las órdenes para que se detuviera de las policías, a las que contestaba con frases como "a mí dos putas mujeres no me van a parar".

El hombre fue finalmente detenido a la altura del cruce de la calle Duquesa Villahermosa con Juan Carlos I y, ante otra patrulla que colaboró con la primera para evitar su huida, aseveró: "a mí no me dan órdenes, yo con mujeres no hablo, me dan repugnancia".