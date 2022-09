La negociación del bus se rompe pese a que Avanza acepta la propuesta del SAMA

El conflicto laboral que afecta a la contrata del bus urbano ha dado este martes un nuevo giro. Y ha sido a peor. Pese a que la empresa, Avanza Zaragoza, ha decidido aceptar la propuesta del Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA) para facilitar que se someta a referéndum entre la plantilla y cerrar un acuerdo, el comité de empresa ha dicho una vez más que no. Ni referéndum ni suspensión de los paros. Quiere más. El resultado: la negociación está rota.

La jornada ha comenzado a las 10.00 en el SAMA y una vez más se ha prolongado durante unas nueve horas en sesiones de mañana y tarde. Los negociadores dedicaron casi toda la jornada a avanzar en el articulado de la parte social del convenio para dejar para el final la cuestión económica, la más compleja. Finalmente, la empresa decidió ceder y aceptar la propuesta del SAMA, que mejora notablemente la última planteada.

La compañía había propuesto una subida salarial para los tres años del convenio del 8%, con una cláusula de revisión salarial del 11,25%. Frente a estos porcentajes, el SAMA planteó el pasado 1 de septiembre que la subida retributiva alcanzara el 8,5%, con una cláusula del 12%. La empresa lo rechazó en ese momento y de hecho este fue el argumento que utilizó el comité para no someter a votación la opción del SAMA.

"Es una irresponsabilidad"

Pero este martes la empresa ha cedido. Pese a esta nueva concesión, el comité ha considerado que había que seguir negociando sobre la base de la propuesta del SAMA, a lo que la empresa ha dicho que no. "Con el ánimo absoluto de cerrar el convenio nos hemos mostrado dispuestos a aceptar la propuesta del SAMA si la llevan a referéndum y sale aprobada. Hemos sido valientes. Pero el comité lo ha rechazado", ha dicho el director de Avanza Zaragoza. "Más de lo que ya hemos hecho no podemos hacer. Hemos ido más allá de lo razonable para cerrar un acuerdo. La negociación está rota", ha asumido tras un nuevo fracaso en las conversaciones. Para Guillermo Ríos, lo que ha hecho este martes el comité es "una absoluta irresponsabilidad". "Es un chantaje a nosotros y a la ciudad", ha dicho.

El comité ha criticado a la empresa "por levantarse de la mesa". "Hemos dicho que queremos seguir negociando, estamos en esa disposición", ha dicho José Manuel Montañés, presidente del comité de empresa y miembro del sindicato Sattra. Ha sostenido que la propuesta del SAMA incluye aceptar el articulado del convenio planteado por la empresa, salvo en las cuestiones económicas. "Y el articulado no se puede aceptar", ha declarado. En su opinión, lo que plantea la empresa "es una imposición" y se ha mostrado dispuesto a hacer propuestas para compensar por otras vías "las pérdidas de poder adquisitivo" que en su opinión les causa la propuesta del SAMA.

Sin unanimidad

El rechazo por parte del comité no es unánime. Sattra y CUT se han aliado para oponerse a la propuesta del SAMA y por solo un delegado sindical han frustrado el acuerdo. Raúl Cabeza, de CC. OO. ha dicho que "la misma mayoría" que en su día no quiso aceptar la propuesta de los mediadores se ha impuesto ahora. "Habríamos aceptado llevar la propuesta a referéndum", ha defendido Cabeza, que representa al segundo sindicato en importancia en el comité de Avanza. En cualquier caso, ha advertido que "no va a romper la unidad sindical".

¿Y ahora qué? Sin fecha de negociación y con las negociones rotas, la huelga más larga vivida por la ciudad se cronifica a menos de un mes de que se inicien las Fiestas del Pilar. Este miércoles mismo, los paros volverán de 8.00 a 9.00, de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 20.00.