El coste de los paros del autobús se dispara hasta los 400.000 euros al mes y amenaza el acuerdo

El endurecimiento de la huelga del bus -que ha pasado de 9 horas semanales a 21, con afecciones diarias en tres franjas distintas-, está teniendo importantísimas consecuencias para Avanza, sus trabajadores y los usuarios del servicio. La empresa, que mañana volverá a sentarse en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) bajo la amenaza del comité de levantarse si no lleva una nueva propuesta, cifra en alrededor de 400.000 euros el coste de un mes de paros parciales. Cada kilómetro que se pierde no se factura, circunstancia que podría marcar el futuro de la negociación, ya que el 8% fijo que se propone y la cláusula de revisión del 11,25% podrían peligrar en caso de que la huelga continúe.

De acuerdo con la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, estos 400.000 euros -que se unirían al ‘acumulado’ de los últimos 560 días- "no suponen un ahorro para el Ayuntamiento", cuya gestión sigue marcada por la pérdida de usuarios provocada por la pandemia. "Al no haber recuperado todos los que teníamos antes, ayuda a reducir ligeramente el sobrecoste, pero no supone ahorro alguno", subrayó. Esto hace que el Consistorio ni se plantee el reembolso de los abonos como reclamaban colectivos como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS Avanza avisa de que rebajará su oferta si siguen los paros tras otra reunión fallida en el SAMA

La empresa, por su parte, no concibe llegar así a las Fiestas del Pilar, y alerta del desgaste que está sufriendo tanto su imagen como la de sus trabajadores. "Nos están tensionando al máximo. No sabemos qué quieren o qué esperan que ocurra. Parece que les dé igual tener a la ciudad en vilo, el perjuicio que están generando al servicio es inaceptable", afirmó el director de Avanza, Guillermo Ríos. Las pérdidas afectarán, sobre todo, a la subida que se plantea para este 2022. "Ya llueve sobre mojado. Llevamos aguantando un montón. Creíamos que esto habría quedado zanjado en julio. No contábamos con paros en agosto y septiembre", admitió.

Recordó, en este sentido, que los porcentajes que están actualmente sobre la mesa permitirían que un empleado con cinco trienios en 2024 pasase a ganar 40.168 euros al año en vez de 34.586, un incremento del 16,14%.

Por su parte, aquellos que dentro de dos años tengan nueve trienios ‘saltarían’ de 37.117 euros a 42.996, con una subida del 15,84%.

La propia empresa ha hecho saber a los sindicatos en el SAMA el coste que tienen sus movilizaciones, y que, de seguir, llegará un momento en el que tendrán que replantearse todas las situaciones.

Para los empleados, hacer huelga de lunes a domingo en vez de tres días a la semana supone "entre 100 y 200 euros al mes", cuando anteriormente eran entre 50 y 100, si bien depende del turno y el trabajador, según precisó el presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés.

Ayer, la huelga contó con unos servicios mínimos de entre el 47,1% y el 48,2%, según informaron desde Avanza. Los paros, marcados por las frecuencias de fin de semana, volvieron a dejar esperas de más de 25 minutos en las marquesinas, y hoy volverán a hacer madrugar a las familias que dependen del transporte público para ir al colegio o al trabajo.

Sin previsión de más paros

La opción de recrudecer aún más la huelga, apoyada por sindicatos como el CUT, "no está encima de la mesa" y no contaría con el apoyo de CC. OO., el segundo con más peso en el comité, por detrás de Sattra. Su representante, Raúl Cabeza, insiste en que "no hay fracturas" pese a la división vista en la plantilla en la asamblea del pasado jueves ante la negativa de los representantes sindicales de someter a referéndum la propuesta del SAMA: una subida fija del 8,5% y una cláusula de revisión del 12%.

El comité insiste en que los trabajadores siguen apoyándoles, y en que el seguimiento de los paros continúa siendo cercano al 100%, de ahí que ni siquiera se planteen desconvocarlos como les han pedido tanto Avanza como los grupos políticos del Ayuntamiento.

Esta semana, la huelga comenzará en horario de 8.15 a 9.15, de 14.15 a 15.15 y de 19.15 a 20.15 e irá variando el resto de jornadas.

La falta de avances en el órgano de mediación -las partes reconocen abiertamente que la negociación lleva ya "un tiempo atascada" sin acuerdos en la parte social ni en la económica- hace que todo esté en el aire. A este respecto, Chueca aseguró que estará muy pendiente de lo que ocurra mañana en el SAMA e insistió en que someter la propuesta a referéndum "sería lo más justo y democrático", ya que así lo pide "la mitad del comité y la plantilla".