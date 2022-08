Los nuevos robots de reparto se aprenden las rutas que harán solos desde septiembre

Los robots de reparto de Goggo Network han mapeado ya 36 kilómetros de calles de Zaragoza, un área de 1,2 kilómetros cuadrados en la que pronto empezarán a ‘trabajar’. La empresa tiene previsto hacer una primera prueba en el paseo de la Independencia en dos o tres semanas para comprobar la reacción de la gente y validar la seguridad del proyecto. Será entonces cuando estos nuevos ‘riders’ comenzarán a circular de manera autónoma, aunque para hacer los primeros pedidos reales habrá que esperar hasta finales de septiembre.

Las primeras semanas, detalló la responsable de la empresa, Yasmine Fage, se han desarrollado "sin incidentes". Las labores se han centrado en reconocer el terreno entre la plaza del Pilar y la avenida de Tenor Fleta. En concreto, en la creación de un mapa virtual en tres dimensiones en el que se han ido marcado puntos de interés como posibles paradas o pasos de peatones.

Por el momento se ha actuado con dos robots, pero pronto serán cinco. "La respuesta de los ciudadanos está siendo muy positiva", dijo Fage. Basta con ver qué sucede cuando uno sale a la calle, ya que estos pequeños cajones con ruedas no tardan en convertirse en el centro de todas las miradas y fotografías.

En estas semanas, cuentan desde la compañía, también ha habido "mucho interés" por parte de los comercios de la zona. Al menos una decena se han puesto ya en contacto con Goggo Network para preguntar por la iniciativa. La mayoría, tiendas de alimentación y negocios de hostelería.

Una vez superada la prueba del paseo de la Independencia se hará otra en un área de mayor tamaño, según precisó el responsable de Operaciones y Negocio, Carlos Ortiz. "Si todo va bien y validamos comercialmente la idea iremos mapeando más zonas. Todo dependerá de la demanda; de si hay comercios que quieran trabajar con nosotros y clientes que quieran utilizar el servicio. El siguiente área abarcaría todo el Centro, hasta el Caixaforum y, prácticamente, la plaza de toros. Eso sería en 2023. A mediados del próximo año también podríamos entrar en barrios como el Actur", señaló.

En sus primeras incursiones, los robots irán acompañados por trabajadores de la empresa "para responder todas las preguntas" que surjan y recoger comentarios de usuarios y viandantes. "Estamos cambiando la forma de recibir envíos en casa. No estamos salvando el mundo, pero sí supone una pequeña revolución para la gente", justificó Fage.

Ella asegura ser consciente de que el proyecto será mirado con lupa, ya que, aunque al humano "se le permiten errores", a los robots se les exige un nivel de seguridad "muchísimo más alto". Recalcó, en este sentido, que las unidades están programadas "para pararse ante cualquier obstáculo". "Todo lo que ‘ven’ está conectado a una serie de monitores de supervisión, de modo que si no saben qué hacer preguntan al operador. La idea es que esto ocurra las menos veces posibles. Para ello, iremos haciendo actualizaciones de las zonas ya mapeadas", explicó.

Fage afirmó que el desembarco de Goggo no quitará trabajo a los ‘riders’, ya que, tras la pandemia, la carga y los envíos "se han multiplicado". "Toda transición genera críticas. El futuro, no obstante, no es tener a gente corriendo por ahí y pagándole una miseria. Además, hay zonas a las que no podrán desplazarse los robots", razonó. Defendió, a este respecto, que la iniciativa permitirá crear empleo "de calidad", ya que necesitará mecánicos, gente que teleopere o personas que se encarguen de limpiar las unidades y sacarlas por las mañanas.

Los planes de Goggo van más allá de estos pequeños repartidores, ya que, si la idea fructifica, la compañía podría traer a Zaragoza vehículos de mayor tamaño –también autónomos– equipados con ‘lockers’ o taquillas metálicas que podrían moverse por los barrios y entregar, por ejemplo, pedidos de supermercados. Sobre el número de robots,Fage destacó que "irán ampliándose" hasta los 80. "No queremos precipitarnos y meter 50 de repente", manifestó.