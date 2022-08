Un joven ataca con amoniaco en Zaragoza a una embarazada y a su pareja para robarles el patinete

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ordenó ayer el ingreso en prisión sin fianza de Riad R., de 22 años, por haber sido identificado como uno de los cuatro jóvenes que hace unos días atacaron y lesionaron a una pareja para robarles el patinete eléctrico. Las víctimas, una mujer embarazada y su esposo, aseguran que este individuo les echó una botella de amoniaco de litro. Y aunque ninguno de los dos sufrió quemaduras, el varón, de 28 años, fue acuchillado con un arma blanca de grandes dimensiones y tuvo que ser asistido de un corte inciso en la pierna izquierda, mientras que su mujer rodó por el suelo y terminó en urgencias del Hospital Miguel Servet con fuertes dolores en la espalda y la zona del sacro coxis.

Los hechos se produjeron el pasado 13 de julio a la altura del número 66 de la calle de Boggiero de la capital aragonesa, pero ha sido ahora cuando el Grupo de Robos Violentos de la Jefatura Superior de Policía ha logrado identificar y detener a uno de los autores del violento ataque. Al parecer, el matrimonio habría reconocido a un segundo agresor en las fotografías que les mostraron en comisaría, por lo que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Según consta en la denuncia, los cuatro delincuentes abordaron en primer lugar a la mujer, embarazada de 22 semanas, a la que intentaron arrebatar el teléfono móvil propinándole un fuerte empujón que le hizo caer sentada al suelo. Muy asustada, por su avanzado estado de gestación, la víctima empezó a pedir ayuda. No tardó en auxiliarla su marido, momento en el que presuntamente Riad R. habría sacado una botella de amoniaco para rociar a las víctimas.

Los siguieron hasta su casa

Uno de los atacantes sacó un cuchillo y se lo clavó al hombre, de 28 años, en la zona del gemelo izquierdo. Pese a ello, la pareja logró escapar y refugiarse en su domicilio, que se encuentra muy próximo a la zona donde los atacaron. Sin embargo, los cuatro jóvenes fueron a por ellos y llegaron a aporrear durante un rato la puerta de su casa con un claro afán intimidatorio.

La Fiscalía no dudó ayer en pedir el ingreso en prisión provisional de Riad R. por su supuesta participación en este robo con violencia. Sobre todo, tras saber que este joven de nacionalidad argelina se encuentra en situación irregular en España y ya fue detenido el pasado mes de julio por otro acuchillamiento.

El detenido, al que asisten los abogados Luis Ángel Marcén y Carmen Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar. Pero ello no impidió que la magistrada acabara ordenando su ingreso en el centro penitenciario de Zuera, ya que los hechos que se le imputan podrían acarrear una pena de cárcel de más de dos años y al no tener arraigo en España existiría un claro riesgo de fuga.

La Policía Nacional cree que los cuatro asaltantes forman parte de una banda que elige a sus víctimas y las ataca con especial violencia con el objetivo de robarles cualquier objeto de valor. En el presente caso fue el patinete eléctrico, que las víctimas compraron por 500 euros.