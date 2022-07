Solo Vox apoyará a PP-Cs en la votación de La Romareda

PP-Cs contará únicamente con el apoyo de Vox de cara a la decisiva votación sobre la ubicación del nuevo estadio de fútbol, que se debatirá este viernes en una sesión extraordinaria de la comisión de Urbanismo. La formación de ultraderecha será, previsiblemente, la única que respaldará la propuesta del equipo de gobierno. El PSOE pedirá la retirada del expediente, optando por la abstención en caso de que no prospere, y ZEC se quedará en un término medio si no se aceptan sus propuestas, entre las que figuran aprovechar parte de la estructura actual y no perder "nunca" la titularidad del campo.

Podemos, partidario de llevar el estadio al Parking Norte, apoyará la retirada del expediente, no descartando ninguna opción en caso de que no salga adelante.

Para la socialista Lola Ranera, lo ideal sería esperar a que los técnicos de la Federación Española de Fútbol se pronuncien en septiembre acerca de las opciones de La Romareda para convertirse en sede del Mundial de 2030. En su opinión, las prisas del alcalde obedecen a una "pantomima" que solo demuestra su "emergencia" de cara a las elecciones.

Por su parte, desde Podemos acusaron al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, de llevar "mintiendo" una semana con los porcentajes del proceso de escucha y rechazaron hablar únicamente de la ubicación. Y desde ZEC, su portavoz, Pedro Santisteve, criticó que se priorice La Romareda sobre el eje este-oeste, de ahí la insistencia en que el coste sea "el menor posible".

Para Vox, en cambio, la ubicación actual "es la idónea", según su portavoz, Julio Calvo, quien cree que "se va a necesitar el concurso de los nuevos propietarios del Real Zaragoza" y propuso el modelo del Almería.

Una vez despejada la incógnita de la ubicación -PP-Cs tiene garantizado que saldrá adelante con el apoyo de Vox-, tocará hablar del modelo de estadio y la financiación. Son aspectos en los que, según el alcalde, Jorge Azcón, se lleva "semanas" trabajando. Sin entrar en detalles, resaltó que el proyecto "no se saldrá de los requerimientos de la FIFA" y su deseo de que el Zaragoza asuma una parte "muy sustancial" de la construcción para no lastrar las "maltrechas" arcas municipales.