Natalia Chueca se reúne este viernes con el comité del bus para negociar los paros

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, tiene previsto reunirse este viernes con el comité de buses para negociar acerca de los paros en el servicio.

Así lo ha hecho saber en declaraciones a los medios la propia consejera, que ha calificado de "muy razonable" la decisión tomada ayer por Avanza de plantarse, con un plazo hasta el 31 de julio, si acepta la propuesta de una revisión salarial del 11,25 % que, sumada a la antigüedad y a los diferentes pluses, supondrá un incremento retributivo por encima del 15,5 %, según las cuentas que defiende la empresa y que rechaza el comité.

Para Chueca, el objetivo de su reunión es que vuelvan a la mesa de negociación, que no se queden con una propuesta "encima de la mesa" y que "no tiren la toalla" porque, según afirma, no se puede tener a la ciudad como "rehén" y los ciudadanos no pueden ser "paganos".

La consejera ha añadido que esta negociación, en cualquier caso, "solo va a mejorar las condiciones económicas y de trabajo que ya tienen actualmente". Así mismo, ha manifestado que, "lo que no puede ser" es que el comité y la empresa se citen en el Servicio Aragonés de Mediación (SAMA) el próximo 9 de enero, porque asegura que "no hay tiempo que perder".