Comienza la operación asfalto en Zaragoza: estas son las calles afectadas

La Operación Asfalto 2022 arrancará el próximo lunes, día 25. Durante todo el verano y hasta principios de septiembre el Ayuntamiento de Zaragoza va a llevar a cabo la adecuación total o parcial de 111 calles y 156.323 metros cuadrados de calzadas distribuidas por todos los distritos y barrios rurales de la ciudad. Para ello destinará una inversión récord de 3,7 millones de euros.

La consejera de Infraestructuras, Patricia Cavero ha explicado que se trata de una Operación Asfalto sin precedentes, que duplica la del año pasado, y en cuya ejecución van a estar implicadas tres empresas junto al área de Infraestructuras, encargada de coordinarlas.

Su ejecución se ha planificado para las semanas en que menor volumen de tráfico registra la ciudad y se va a llevar a cabo de forma escalonada para tratar de reducir las afecciones en la medida de lo posible. Además contará con el apoyo de la Policía Local.

Las calles de la operación asfalto de Zaragoza

La primera semana Infraestructuras va a actuar en 15 calles del Actur, Delicias, el Rabal y Movera. Además, de forma paralela se llevarán a cabo trabajos previos en otras 9 para arreglar hundimientos y dejar en perfecto estado las calzadas para poder asfaltarlas. Las calles Emilia Pardo Bazán, José Luis Borau y José María Beltrán, en el Actur, serán las primeras en las que entrarán a trabajar las máquinas el lunes día 25. Les seguirán Sainz de Otero y María Zayas el martes y la plaza Ortilla el miércoles. Se trata de calles en U, la mayoría fondos de saco, situadas entre manzanas de edificios y con el asfalto muy agrietado y bacheado. En todas ellas se garantizará la circulación, dando paso alterno por uno de los carriles, siendo necesario ocupar las zonas de aparcamiento.

En Delicias, por su parte, esta esta semana se van a acondicionar las calles Galán Bergua, Eloy Martínez, Juan Carlos I, Duquesa Villahermosa, Ávila, Luis Galve y Eduardo del Pueyo.

- Galán Bergua: entre lunes y miércoles se cortará en determinados momentos el

tramo comprendido entre la Avenida Madrid y Escultor Palao, mientras que para

ejecutar el resto de la calle se ocupará un carril de circulación.

- Eloy Martínez: entre martes y jueves se cortará al tráfico cuando estén actuando las máquinas.

- Juan Carlos I (tramo entre el andador Aurora Tarragual y la calle Fernando Díaz de Mendoza): entre el martes y el jueves se ocupará un carril de circulación dando paso por el resto.

- Duquesa Villahermosa (en dos tramos: entre Vía Univérsitas y c/ La Milagrosa y entre Paseo Calanda y Plaza Roma): desde el miércoles hasta el 1 de agosto se ocupará un carril de circulación dando paso alterno por el resto. Durante unas horas será necesario cortar el cruce de Paseo Calanda con Franco y López.

- Ávila, Luis Galve y la paralela Eduardo del Pueyo: del viernes 29 al 3 de agosto que se cortarán totalmente al tráfico mientras estén actuando las máquinas.El miércoles, día 27, comenzarán así mismo los trabajos de fresado en la avenida San Juan de la Peña, entre Valle de Zuriza y Francisco Oliván, en El Rabal. La calle se cortará por tramos, según el avance de las máquinas, afectando en momentos puntuales también a los cruces. También se actuará en Movera, en la calle Pedro Claret, dando paso alterno por uno de los carriles.

Además de estos asfaltados, el área de Infraestructuras realizará la semana que viene trabajos previos de reparación para corregir hundimientos en el terreno o arreglar rígolas en:

- c/ Santander a la altura del nº 27 (Delicias). Del lunes 25 al viernes 29 de julio se ocupará un carril de circulación.

- c/ Ram de Viu (Universidad). Del lunes 25 al viernes 29 de julio se cortará la calle entre c/ Bruno Solano y c/ Agustín de Quinto.

- c/ Agustín de Quinto (Universidad) Del lunes 25 al viernes 29 de julio se cortará la calle desde c/ Ram de Viu hasta c/ Mariano Supervía.

- c/ Roger de Tur (Las Fuentes). Del lunes 25 al miércoles 27 de julio se ocupará zona de aparcamiento a la altura de los nº 11 y 13. No afecta al paso de tráfico.

- c/ Felisa Galé, entre Avenida Cataluña y c/ Maria Virto (Rabal). Del lunes 25 al viernes 29 de julio se ocupará un tramo de aparcamiento en la zona colindante a la obra. No afecta al paso de tráfico.

- c/ Fray José Casanova, desde el nº 5 hasta Avda Navarra (Almozara). Del lunes 25 de julio al 4 de agosto será necesario prohibir el estacionamiento para garantizar el paso de la circulación. Se suprimirá la parada de la línea 42 del bus urbano.

- Avda Cesareo Alierta a la altura del nº 11 (Centro). Del martes 26 al viernes 29 de julio se ocupará el carril izquierdo de circulación.

- c/ Segovia a la altura del nº 6 (San José). Del jueves 28 de julio al 3 de agosto se ocupará todo el ancho de la calle, quedando en fondo de saco. Se prohibirá el estacionamiento entre c/ Francisco Pradilla y Santa Cruz de Tenerife.

- c/ Monasterio de Samos a la altura del nº 11 (San José). Del viernes 29 de julio al 4 de agosto se dará paso a los vehículos por la zona de aparcamiento por lo que será necesario prohibir el estacionamiento en un tramo de la calle.

En la medida en que la evolución de los trabajos lo permita, se podría adelantar la fecha de finalización de estas actuaciones.

Otras obras con afección en la vía pública

Al margen de la Operación Asfalto, la próxima semana se van a llevar a cabo en la ciudad diferentes obras públicas y privadas que afectarán a la circulación:

-c/ Tambor de Hojalata. Del 25 al 28 de julio se cortará al tráfico entre la calle Atalanta y Prima Angélica para realizar unas acometidas privadas de vertido. Las calles fresas Salvajes y Prima Angélica invertirán el sentido de circulación, mientras que Furtivos, Atalanta y la propia Tambor de Hojalata quedarán en fondo de saco y con doble sentido para garantizar la entrada y salida de garajes.

-Paseo María Agustín. Del 25 al 29 de julio para realizar una canalización eléctrica privada se ocupará parte de la calzada a la altura del nº 8, garantizándose al menos un carril de circulación por sentido.

-Avenida Navarra. Del 25 al 29 de julio para realizar una canalización privada de telecomunicaciones se ocupará un carril de circulación en sentido salida ciudad a la altura del nº 125.

-c/ Félix Latassa. Como continuación de la reforma integral de la calle que está llevando a cabo la sociedad municipal Ecociudad, durante la próxima semana se comenzará a instalar una red provisional de abastecimiento de agua entre San Juan de la Cruz y la plaza San Francisco, por lo que será necesario prohibir el estacionamiento en este tramo.