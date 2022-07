La Audiencia confirma la condena por amenazas al teniente de alcalde de Manchones

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la condena de 14 meses de prisión al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manchones por el PP, Pablo Pardillos Julián, por un delito de amenazas a un vecino de la localidad. El fallo judicial lleva aparejada la prohibición de residir en Manchones durante dos años y medio, aunque esta medida la terminará de cumplir en diciembre, ya que le fue impuesta cuando se denunciaron los hechos, en junio de 2020. Igualmente, el juez lo inhabilita para presentarse a las elecciones durante el tiempo de la condena, aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia, como ya hizo el Juzgado de lo Penal número 4, considera que Pablo Pardillos y Alberto B. C. –cuyas respectivas familias mantienen una enemistad manifiesta desde hace tiempo– se cruzaron el 31 de mayo de 2020 en un camino de Manchones cuando ambos conducían sendos tractores. El denunciante aseguró que Pardillos exhibió "un objeto semejante a un arma corta" a la par que le dijo: "te voy a matar".

Alberto B. avisó a la Guardia Civil y, ante la tardanza en llegar, se acercó con su hermano Óscar B. a la finca de Pardillos para pedirle explicaciones y reprocharle su actitud. Cuando la Guardia Civil llegó a la finca no halló pistola alguna pero sí ocho balas del calibre 9 mm corto en una bandolera colgada en el tractor de Pardillos. Para el tribunal, no consta probado que el objeto exhibido fuera un arma auténtica apta para ser usada, pero sí que el acusado logró amedrentar a Alberto B., representado por el abogado Luis Nivela.

El alcalde, Francisco Pardillos, sobrino del condenado, aseguró a este diario que no le retirará las competencias hasta que se resuelva el recurso de casación ante el Supremo, aunque a renglón seguido dijo que no ejercía ninguna. Sin embargo, las actas municipales constatan que tiene las delegaciones de Cementerio y Agricultura y es presidente de las comisiones de Cuentas y Asuntos Generales.

La dirección provincial del PP no quiso pronunciarse sobre este caso y para ello alegó que Pardillos ya no forma parte del partido desde el pasado mayo, cuando fue condenado en primera instancia y se convirtió en concejal no adscrito. También eludió pronunciarse sobre si el alcalde popular y sobrino del encausado debería retirarle las competencias, en quien descargó toda la responsabilidad. "Corresponde al alcalde hacerlo una vez conozca la sentencia", indicaron fuentes oficiales.

El cierre de filas del partido con el teniente de alcalde se hizo patente en el caso, puesto que una decena de cargos públicos de la comarca firmaron escritos en los que aseguraban que "Pablito", como le conocen en el pueblo, siempre ha mantenido una "conducta pacífica y tranquila".

El único concejal de la oposición de Manchones, Ángel Vicente (IU), sí fue directo y reclamó al alcalde que retire de forma inmediata las competencias al único teniente de alcalde. "Es inadmisible que el PP no lo haya hecho y se mantenga callado ante un caso de tanta gravedad", lamentó.

Ángel Vicente sostuvo que el PP no tendría que haber incluido a ninguno de sus dos representantes en la lista de 2019 "si fueran honestos" ante las condenas previas que acumulaban. "A Pablo le cayeron cuatro años de cárcel por retener a una mujer que ejercía la prostitución en el local del que era dueño en Mainar y Paco ya tuvo que dimitir en 2018 por delito electoral cuando era alcalde por el PAR por empadronar a familiares y amigos antes de las elecciones", censuró.

Pablo Pardillos también fue condenado en el macrojuicio de la llamada mafia policial, en el año 2000, a un año de prisión por un delito de cohecho, igual que otros dos dueños de bares en los que se ejercía la prostitución. En el caso fueron condenados policías que avisaban a los propietarios de clubs de las redadas que iban a hacer.

La coordinadora provincial de IU, Marta Abengochea, apuntó que si el edil continúa un día más en su cargo, el máximo responsable será el presidente provincial del PP, Ramón Celma. "Es su responsabilidad velar para que se cumpla el código ético de su partido, que ya lleva tiempo apareciendo en portadas de periódicos por juicios y condenas", añadió.