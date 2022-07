La Cámara de Cuentas detecta "incumplimientos" en contrataciones del Ayuntamiento de Zaragoza

La Cámara de Cuentas de Aragón ha instado al Ayuntamiento de Zaragoza a resolver los "incumplimientos" derivados del mantenimiento en ejecución de un número significativo de contratos ya vencidos, especialmente de acción social y de movilidad y servicios públicos.

Así se pone de manifiesto en el informe de fiscalización realizado por este órgano autónomo sobre la contratación llevada a cabo por el Consistorio zaragozano y el cumplimiento de la legalidad contractual, en particular la realizada para hacer frente a la pandemia.

Según los expertos de la Cámara de Cuentas de Aragón, en 2020, el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó 366 contratos por un importe total de 52 millones de euros, 68 tramitados de manera ordinaria por 45,4 millones, 65 de emergencia para atender las necesidades originadas por la pandemia por 3,6 millones, y 233 menores por 3 millones más.

El informe muestra que en dicha fecha se mantenían en ejecución 145 contratos ya caducados, una fórmula sin cobertura en la ley de contratación pública.

Del total de contratos sin vigencia, 55 correspondían al área de acción social y 23 a la de servicios públicos y movilidad, con un gasto reconocido en 2020 por estas prestaciones de 109 millones de euros.

Además, de la muestra de 72 contratos vencidos revisados por el órgano fiscalizador de Aragón, en ninguno de ellos, subraya el informe, se daban las condiciones para alargar su vigencia, y, además, en 13 de ellos se aprobaron órdenes de continuidad para mantener la prestación que se aprovecharon a su vez para modificar "características esenciales" del contrato como la finalidad y el precio.

El pago de la mayor parte de las cantidades comprometidas por el mantenimiento de estos contratos se llevó a cabo mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, un total de 102,5 millones en 2020.

Según la Cámara de Cuentas, desde 2014, el gasto derivado de prestaciones sin cobertura contractual, tramitado mediante este procedimiento excepcional, ha pasado de 30 a 102 millones.

Los auditores analizan el plan de choque diseñado por el Consistorio zaragozano para sacar a licitación los contratos vencidos, aunque, según consta en el informe, en septiembre de 2021, el 74 % de los nuevos contratos seguían sin adjudicarse.

Destacan, además, en relación al objetivo de este plan de reducir a 7 meses la tramitación completa de un contrato hasta su adjudicación, que este plazo era consumido ya en la fase de preparación del expediente previa a la licitación.

Por este motivo, la Cámara de Cuentas recomienda la "urgente" licitación y adjudicación de los nuevos contratos, reforzar los sistemas de control interno de la contratación a fin de corregir incumplimientos de la normativa y revisar la coordinación de los centros gestores con el área de contratación, con más personal formado en la materia.

También se recomienda a la corporación "mejorar y completar" la publicidad de la actividad contractual en la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, en especial la referida a los reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Por otra parte, el órgano fiscalizador destaca que la contratación de emergencia llevada a cabo en 2020 con motivo de la pandemia representó casi el 7 % de la contratación municipal, 65 contratos por un importe de 3,6 millones de euros.

Más de la mitad de estos contratos se destinó a la adquisición de material higiénico y de protección, como mascarillas, material de laboratorio o mamparas protectoras, así como a la licencias de software y ordenadores portátiles.

Destaca el informe, que de la muestra de 20 contratos de emergencia analizada en relación a la pandemia, se desprende que, "con carácter general", el Ayuntamiento de Zaragoza los gestionó de acuerdo a la normativa.

"No obstante -añaden los auditores-, se aprecian algunos incumplimientos, entre ellos, que dos de los contratos tramitados por emergencia, por un total de 246.480 euros, no cumplían los requisitos que justifican la utilización de este procedimiento, que en uno no se acreditó la recepción de la mercancía o el servicio y que ninguno se publicó en la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, aunque sí en la Plataforma de Contratos del Sector Público".