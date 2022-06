Un monolito en los jardines de la plaza de San Francisco recordará a todas las víctimas del terrorismo

Un monolito con el lema 'Zaragoza no os olvida' recordará a todas las víctimas del terrorismo. Estará en la zona ajardinada de la plaza San Francisco de la ciudad, frente al colegio La Salle, en un escenario vegetal que se está terminando de confeccionar y con el que se pretende que el sufrimiento de las víctimas y sus familias no caiga en el olvido.

Su inauguración se llevará a cabo el próximo 13 de julio, con motivo del 25 aniversario del asesinato del concejal del PP de Ermua (Guipúzcoa) Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA.

Éste es uno de los próximos actos en homenaje a las víctimas del terrorismo que ha anunciado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, durante la conmemoración, este lunes, del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, que ha tenido lugar en el Museo Pablo Gargallo.

Otra iniciativa será la colocación de una placa en el Hotel Corona de Aragón. Este próximo mes de julio se cumplirán 43 años del incendio que supuso la muerte de 79 personas y en el que hubo más de diez heridos, aunque el número exacto de las víctimas "sigue siendo una incógnita", ha indicado Azcón. Asimismo, se colocará otra placa en la calle Asalto, en homenaje a Roger de Tur, quien era el cónsul de Francia en España y murió a manos del Colectivo Hoz y Martillo, en 1972.

Cuatro palabras

"Vamos a continuar con estos reconocimientos a las víctimas del terrorismo en las calles de Zaragoza y en la sociedad", ha enfatizado el alcalde, para añadir que hay cuatro palabras: memoria, dignidad, verdad y justicia "a las que ningún demócrata puede renunciar".

El Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, ha subrayado Azcón, tiene muchos objetivos y entre todos ellos ha destacado el "poner en valor a las víctimas" y "darles la posición central en la sociedad zaragozana que deben ocupar".

Ha recordado que estos actos de reconocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza comienzan hace dos años con el recuerdo a las víctimas de cada acto terrorista, con la finalidad de que la Corporación Municipal les diera soporte y no solo mediante las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Entre los fines de esta iniciativa, ha dicho, está el de "no manipular el papel de las víctimas del terrorismo y que las asociaciones de víctimas ofrezcan a la sociedad su propio relato". "La verdad es fundamental en los demócratas para mantener viva la memoria, además de rechazar el crimen y defender los derechos humanos en una convivencia en paz y libertad", ha glosado el alcalde.

Mapa digital

Por eso, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha creado un mapa de los atentados terroristas donde se deja constancia de quiénes fueron las víctimas y quiénes los asesinos. Son once puntos "sangrientos" y son "demasiadas personas que perdieron sus vidas a manos de ETA, los Grapo y el FRAP", ha enumerado Azcón.

Sobre este asunto, la concejal delegada para las Víctimas del Terrorismo, Patricia Cavero, ha comentado que se ha digitalizado ese mapa, que se colgará en la web municipal 'www.zaragoza.es' para que sea más visible para todos los ciudadanos.

Los once puntos estarán georeferenciados, como testimonio de las víctimas y de los responsables de sus muertes, ya que a cada punto le acompaña una breve ficha informativa. Es un paso más, ha dicho, para que el recuerdo permanezca en las siguientes generaciones porque para conocer es necesario no olvidar y honrar su memoria es recordar a los criminales "que no vencerán a la democracia y a los derechos humanos".

Patricia Cavero ha recalcado el "compromiso firme" del Ayuntamiento de Zaragoza con las víctimas del terrorismo para reconocer y dignificar su memoria y difundir los valores democráticos.

La iniciativa Zaragoza 'No Os Olvida' comienza a desarrollarse hace dos años con la colocación de la primera placa en memoria del vigilante de seguridad Jesús Argudo, asesinado el 2 de mayo de 1980 por el FRAVA en la calle Capitán Portolés. Desde entonces, se ha rendido homenaje, identificado el lugar en el que fueron asesinados, a Luis Constante Acín, José Ramón Muñoz, Manuel Giménez Abad, Ana Isabel Herrero y Manuel Escuder.

También se ha actualizado el monolito en memoria de Publio Cordón, uno de los que ya existían junto a los de la Casa Cuartel de la avenida Cataluña, San Juan de los Panetes y el jardín de las Víctimas del Corona de Aragón. Asimismo, Zaragoza se ha convertido hace dos años en la primera gran ciudad de España en contar con una concejalía específica de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo y sus asociaciones.