El Espacio Zity vende 9.000 abonos y confirma a Bad Gyal

Los promotores del Espacio Zity de Valdespartera han vendido ya más de 9.000 abonos para las próximas Fiestas del Pilar, las primeras que, salvo giro de guion, se celebrarán sin restricciones por la covid-19.

Los primeros pases salieron a la venta el pasado 27 de mayo a un precio de 60 euros. Ese fin de semana, explicó Michel Pérez, promotor del espacio, se despacharon 4.500 abonos, alcanzándose el cupo marcado por la organización. Los siguientes, a 70, también se agotaron, mientras que en la actualidad quedan «unos pocos» por 80 euros.

Pérez reconoce estar muy satisfecho por la respuesta del público tras el parón impuesto por la crisis sanitaria. «Se nota que la gente tiene ganas de fiesta. Las entradas de día también se están vendiendo a muy buen ritmo, y eso que aún quedan dos nombres por desvelar, que serán anunciados en las próximas semanas», expuso. Uno de los últimos ha sido el de Bad Gyal, una cantante de reguetón cuyas canciones acumulan millones de reproducciones en Youtube y plataformas como Spotify que no ha tardado en convertirse en uno de los grandes nombres del panorama actual.

El cartel

En ausencia del Parking Norte, el Espacio Zity será el mayor escenario de las próximas fiestas. Melendi, un habitual de los conciertos pilaristas, abrirá esta nueva edición el día 7, mientras que el día 8, la nostalgia de los 90 protagonizará la fiesta ‘Love the 90’s’. El dúo de rap madrileño Natos y Waor cogerá el testigo el 9 de octubre, y el 10 será el turno de Izal, uno de los referentes de la música indie en España.

«Hemos intentado tocar todos los géneros y complementar estilos musicales, desde el pop y el reguetón hasta el indie. La oferta es muy amplia, se van a programar muchos eventos. Por el momento, los que mejor respuesta están teniendo son los conciertos de Melendi, Izal y ‘Love the 90’s», precisó. A estos nombres se unirá la ya tradicional ‘Rave in the river’ del día 13, Bad Gyal (14) y la fiesta ‘remember’ de Global (15).

Las entradas y los abonos siguen a la venta tanto en la web del Espacio Zity como en la taquilla habilitada en el Centro Comercial Independencia (El Caracol).

Pérez confirmó que la organización está trabajando «con normalidad», sin que se prevean medidas especiales por la covid-19.