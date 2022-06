Una charla sobre violencia sexual sirve para condenar la violación de una menor en Zaragoza

Una acto tan vil y cobarde como la violación de una menor podría haber quedado impune de no ser por una charla sobre violencia sexual impartida durante un campamento de verano en el Pirineo aragonés. La actividad pretendía ilustrar a un grupo de adolescentes sobre cómo identificar las distintas formas que adopta la violencia de género, desde el control revestido de mito de amor romántico a la agresión sexual pura y dura. Y aquellos consejos calaron hondo en una de las menores, que rompió a llorar en medio del taller. Solo unos días antes, había sido víctima de una violación en Zaragoza. Pero el miedo al qué dirán y a ser señalada le habían impedido denunciar. De hecho, fue a raíz de esta charla durante las vacaciones cuando se atrevió a hablar por fin de lo sucedido con su madre y a acudir a comisaría.

Aquella denuncia se tradujo en la detención de Moisés Chavarría Díaz, de 21 años, al que la Audiencia Provincial sentó a finales de mayo en el banquillo por un delito de agresión sexual. Como había hecho en sede policial tras su arresto y cuando fue llamado a declarar ante el juez de instrucción, el día del juicio el joven prefirió guardar silencio. Solo abrió la boca a la conclusión de la vista, cuando el presidente de la Sección III le concedió el derecho a la última palabra: «Todo de lo que se me está acusando es mentira, por eso no he dicho nada, porque no me puedo inventar nada ni soy bueno mintiendo. No digo nada porque nada ha ocurrido», sentenció.

Pero este silencio no ha impedido al tribunal condenar finalmente al acusado, aunque no a los 13 años de prisión que pedían para él tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del letrado Eduardo Ariño. Durante su declaración, la víctima explicó que los hechos se produjeron el 6 de agosto de 2021, cuando Moisés Chavarría la acompañaba de regreso a casa. Como reza la sentencia, en un momento dado, el joven la intentó besar. Y como ella se negó, él reaccionó de forma agresiva, la empujó por unas escaleras y la arrinconó a la entrada de un local, donde le bajó el pantalón y la penetró analmente.

Atenuante de embriaguez

La menor reconoció ante el tribunal que su agresor parecía ir bastante borracho. Y aunque ha sido imposible probar qué había bebido o en qué cantidad, los magistrados han apreciado una atenuante muy cualificada de embriaguez y han reducido la condena a 8 años de cárcel, a los que habrá que sumar otros cinco de libertad vigilada, una medida de alejamiento y una indemnización de 10.000 euros.

A la hora de dictar un fallo condenatorio, el tribunal recuerda que la víctima contó lo sucedido de una manera «absolutamente creíble». Tampoco ha pasado por alto su espontaneidad, porque si bien no interpuso la denuncia hasta el 20 de agosto, la misma noche de los hechos, nada más llegar a casa llamó por teléfono a su mejor amiga para contarle lo que le había pasado. Al día siguiente, hizo lo propio con otro amigo. Ambos comparecieron en la vista explicaron que la víctima estaba muy afectada. También declaró como testigo el primer adulto que supo de la violación, el director del campamento al que asistía la menor y donde recibió la charla que rompió su silencio.

A todo esto, el tribunal suma el informe que emitieron los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en el que decían que apreciaron a la víctima una cicatriz longitudinal en la región mentoniana «que podría corresponderse con una herida inciso contusa». En concreto, la que se produjo al sufrir un empujón y trastabillarse por las escaleras.