50 niños de primaria analizan las aguas del río Ebro como verdaderos geólogos

Conocer la formación geológica del río Ebro, analizar sus aguas con unos reactivos inofensivos o descubrir insectos acuáticos son algunos de los objetivos de la visita geológica al río organizada por la Universidad de Zaragoza, que se ha celebrado este miércoles, Día Mundial de los Océanos, y en la que han participado 50 niños de 5º y 6º de Primaria del colegio público Jerónimo Zurita.

Esta actividad forma parte de la 'Green Week Unizar', que comenzó el pasado viernes en los tres campus de Zaragoza, Huesca y Teruel, con la lectura de un manifiesto y un aplauso por la salud del planeta, en el marco de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras con el proyecto ‘G9Missions, Go for the Missions!‘ de la Universidad de Zaragoza dentro del consorcio del Grupo 9 Universidades (G-9).

Esta visita al Ebro ha estado dirigida por el geólogo Jesús Guerrero, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra en el Grado de Ciencias Ambientales en el Campus de Huesca, e investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA-Unizar). El investigador ha recibido al grupo del colegio Zurita a las 9:30 en las Gradas de la Expo (cerca de la Pasarela del Voluntariado), para continuar después en la playa fluvial junto al Pabellón Puente hasta las 11:30.

"Hoy estamos determinando si las aguas del Ebro son de buena o mala calidad. A los niños de Primaria les hemos explicado lo que es un río, cuáles son los sedimentos que transportan, la formación de barros, de meandros. Y luego, nos hemos acercado al río y hemos cogido agua y hemos determinado -mediante una serie de reactivos- si tenían concentración de cloruros, concentración de sulfatos, así como la dureza del agua, contenido en nitratos y alcalinidad. Y lo que se ha visto con estas analíticas y el uso de tiras reactivas es que las aguas del Ebro tienen una calidad buena", ha explicado el investigador Jesús Guerrero a los alumnos del colegio Zurita, ubicado en La Almozara.