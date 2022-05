Los horarios de la huelga del bus en Zaragoza de esta semana

La huelga del bus urbano en Zaragoza regresa esta semana. Como estaba previsto, no hay novedad en el desencuentro entre los trabajadores y la patronal de Avanza; las negociaciones se han ido sucediendo en los últimos años, con un formato de tira y afloja que no ha llegado a buen puerto. Esta distancia entre las pretensiones de una parte y lo que está dispuesta a conceder la otra han derivado en la adopción de estas medidas por parte del personal. Concretamente, los episodios de huelga se vienen dando desde hace año y medio; en esta convocatoria se alternan los paros, semana sí y semana no, y si no hay acuerdo de por medio, la alternancia continuará, por ahora, hasta finales del próximo mes de junio. Las suspensiones parciales del servicio, con sus servicios mínimos, se dan en tres momentos del día (primera hora de la mañana, mediodía y final de la tarde) y alargan lógicamente las frecuencias de las líneas de una manera muy notoria. Las largas filas en las paradas son ya una imagen común en Zaragoza durante estos intervalos.

El conflicto se centra en el incremento salarial, para lo que la compañía Avanza mejoró la oferta planteando una subida salarial de un 5,5% durante la duración del convenio (1% en 2021, 2,5% en 2022 y 2% en 2023) y una cláusula de revisión al final del mismo de hasta un 7%, así como la "descongelación de la antigüedad, que supone un punto más, y los pluses de asistencia".

Este lunes el horario afectado es de 8.00 a 9.00; de 14.00 a 15.00 y de 18.45 a 19.45. En cambio, el último día del mes de mayo se adelanta el horario a las 7.45 alargándolo una hora; después de 13.45 a 14.45 y de 18.30 a 19.30.

Los horarios de la huelga del bus en Zaragoza, día a día:



Estas son las horas que afectarán a los usuarios del autobús:

Día 30-5 : 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45

: 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45 Día 31-5 : 7.45 – 8.45 13.45 – 14.45 18.30 – 19.30

: 7.45 – 8.45 13.45 – 14.45 18.30 – 19.30 Día 1-6 : 8.15 – 9.15 13.00 – 14.00 19.00 – 20.00

: 8.15 – 9.15 13.00 – 14.00 19.00 – 20.00 Día 2-6 : 7.30 – 8.30 13.30 – 14.30 19.30 – 20.30

: 7.30 – 8.30 13.30 – 14.30 19.30 – 20.30 Día 3-6 : 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45

: 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45 Día 13-6 : 8.30 – 9.30 13.15 – 14.15 19.15 – 20.15

: 8.30 – 9.30 13.15 – 14.15 19.15 – 20.15 Día 14-6 : 8.15 – 9.15 13.00 – 14.00 19.00 – 20.00

: 8.15 – 9.15 13.00 – 14.00 19.00 – 20.00 Día 15-6 : 7.30 – 8.30 13.30 – 14.30 19.30 – 20.30

: 7.30 – 8.30 13.30 – 14.30 19.30 – 20.30 Día 16-6 : 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45

: 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45 Día 17-6: 8.30 – 9.30 13.15 – 14.15 19.15 – 20.15

8.30 – 9.30 13.15 – 14.15 19.15 – 20.15 Día 27-6: 7.45 – 8.45 13.45 – 14.45 18.30 – 19.30

7.45 – 8.45 13.45 – 14.45 18.30 – 19.30 Día 28-6 : 7.30 – 8.30 13.30 – 14.30 19.30 – 20.30

: 7.30 – 8.30 13.30 – 14.30 19.30 – 20.30 Día 29-6 : 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45

: 8.00 – 9.00 14.00 – 15.00 18.45 – 19.45 Día 30-6: 8.30 – 9.30 13.15 – 14.15 19.15 – 20.15

