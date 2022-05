"Si no hubiese existido la campaña 'Volveremos', quizás ahora tendría el negocio cerrado"

Comienza la campaña de ‘Volveremos’. Una hora después de que Sergio Jiménez levantase la persiana de su tienda de videojuegos situada en el centro comercial El caracol algunos clientes ya habían entrado preguntando por los descuentos. “Soy un cliente habitual y vengo todas las semanas. Sin embargo, llevo unos días esperando a venir para poder beneficiarme de la rebaja”, sostiene José Delgado, que colecciona tanto consolas como juegos.

“Para mí, ‘Volveremos’ ha sido fundamental. Si no hubiese existido, quizás ahora tendría el negocio cerrado porque después de la pandemia las ventas bajaron mucho y esta rebaja ayudó a incentivar las comprar y particularmente para mí, sirvió para estabilizarme”, explica Jiménez, que es un veterano en el sector, con más de 30 años al frente del negocio. En esta ocasión no se atreve a estimar cuanto subirán las ventas. “Al ser un 15% no se cómo funcionará, pero somos optimistas porque somos la única tienda de videojuegos que participa. En otras campañas, el día de descuentos multiplicábamos la facturación por cuatro”, subraya.

Este año, son los miércoles y los viernes los días que los usuarios pueden acumular un 15% de descuento para después gastarlo en otros establecimientos adscritos a la campaña.

Las dueñas del Centro Visual Independencia, Rosa del Villar y Elena Dieste, HA

Para las dueñas del Centro Visual Independencia, Rosa del Villar y Elena Dieste, este plan supone un “verdadero incentivo para incrementar las compras”. “En la primera campaña éramos de las pocas ópticas que estaban en ‘Volveremos’”, subrayan. El 80% de sus clientes se beneficiaron de los descuentos. “Venía mucha gente que no conocía la campaña y nosotras les explicábamos como descargarse la aplicación para obtener el descuento”, añade.

A sus clientes habituales, se sumaron otros nuevos. “Nos veían en la lista y venían de propio para beneficiarse de la rebaja. Sin duda, durante otras campañas hemos incrementado la facturación entre un 30% y un 40%”, señalan. Para este año tienen la esperanza de que funcione igual de bien.

El propietario de Puntocommobile atiende a unos clientes. HA

Para el dueño de Puntocommobile, una tienda de reparación y venta de móviles y de ordenadores situada en el centro de la capital aragonesa, la campaña supone un incremento de ventas de un 15%. “Para mí supone poder competir con las grandes superficies y con internet. A veces veo que El Corte Inglés, por ejemplo, vende un móvil a 240 euros cuando yo lo compro al distribuidor por 260. Es decir, es una manera de ponernos a la altura de sus precios por unos días”, sostiene, al mismo tiempo que apunta que en la compra de un teléfono móvil de 200 euros, el comprador se ahorra 30.

“Es una campaña larga y seguro que nos beneficiará al pequeño comercio, que lo necesitamos porque las ventas están especialmente flojas”, considera.

María Jesús Urieta en el interior de su establecimiento. HA

Para el sector textil, es nada más y nada menos que “un respiro”. “Quedan muy pocas tiendas en Zaragoza de las de toda la vida que venden prendas de calidad confeccionadas en España. A mí particularmente esta campaña me ayuda no a vender más, sino a por lo menos resistir y no caer”, sostiene la dueña de Chuttesa, María Jesús Urieta, que considera que es mejor que el descuento sea del 15% en vez del 50% como era al principio. “Es una manera de que llegue a más gente y dure más tiempo. La primera vez llegó a menos porque se gastó el importe en poco tiempo”, asegura.

“Ahora la gente prefiere comprar ropa de usar y tirar en vez de comprar prendas de calidad que dura mucho más tiempo. Es paradójico si tenemos en cuenta que se está promocionando la ecología y el dar una segunda vida a todo. Hay muchas tiendas que nunca me hubiese imaginado que caerían que han tenido que cerrar”, lamenta.