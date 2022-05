Obras para sujetar la roca sobre la que se asienta la fortaleza de Uncastillo

El Ayuntamiento de Uncastillo sujetará la roca sobre la que se asienta la fortaleza para evitar los desprendimientos que se producen periódicamente. El último fue en febrero cuando una roca de varias toneladas de peso cayó atravesando la pista que rodea el recinto. Los trabajos iniciales comenzarán en pocas semanas y supondrán una inversión próxima a los 80.000 euros. Consistirán en la sujeción de la zona inestable para evitar que, si los desprendimientos se producen, las rocas puedan alcanzar a personas y bienes. "Es un proyecto urgente de prevención que se va a iniciar tan pronto como sea posible", dice el alcalde, José Luis Abenia. Desde el último desprendimiento, hace poco más de tres meses, "la ronda está cortada, hay vallas, pero la gente sigue pasando y es muy peligroso". "La peña sobre la que se encuentra la fortaleza está muy deteriorada y cualquier punto puede ser el siguiente", advierte.

El Ayuntamiento ha encargado además la redacción de un proyecto integral para la consolidación de la roca que sirve de sustento al castillo. "Para poner en marcha este segundo proyecto necesitaremos el apoyo de las instituciones porque supone una inversión de entre medio y un millón de euros". El regidor llama la atención acerca de lo que supone la periódica caída de rocas desde una peña que preside el casco urbano para una población monumental que además recibe miles de visitantes al año. "Si el castillo se cae supondría perder un edificio del siglo XI con la gran importancia patrimonial que tiene. Pero lo más importante es que puede acarrear afecciones importantes a personas y bienes y el día que pase nos llevaremos las manos a la cabeza", dice. Este proyecto contemplará la totalidad de la peña, que es de piedra arenisca y sufre el impacto de la meteorología. "Las filtraciones suponen un gran problema porque al no haber una canalización interna de las aguas de lluvia en un recinto de 6.500 m2 las aguas salen por donde pueden y van mellando la muralla y son origen de los desprendimientos -indica-. No podemos esperar a que pase una desgracia. En 2016 afectó a una vivienda y la ultima fue un milagro y no causó daños".

Ya se ha redactado un Plan Director que contempla las actuaciones necesarias para el entorno de la fortaleza. "Este plan lo prevé todo pero en este momento el primer paso es asentar la zona suelta, el segundo es consolidar la roca en la que se asienta el castillo y lo siguiente será la muralla, para lo cual habrá que hacer un sistema de drenaje de las aguas de lluvia".

Aunque la propiedad del conjunto es municipal, la Fundación Uncastillo Centro del Románico se encarga desde 2001 de mantener abierta al público la fortaleza. Esta había sufrido siglos de abandono en los cuales había servido incluso como cantera. Según explican en su web, "la Fundación se marcó como principal objetivo el conseguir, no una rehabilitación completa inmediata, sino permitir el acceso a vecinos y visitantes al disfrute de las mejores vistas del conjunto urbano de la villa desde lo alto de su torre del homenaje".