Nueva subida solidaria en Muel a San Borombón durante 24 horas para recaudar fondos para Aspanoa

El reto solidario '24 horas San Borombón' cumple su tercera edición después del éxito que han acumulado las dos primeras entregas, que consiguieron recaudar más de 3.000 euros en ambas ocasiones para la Asociación Española Contra el Cáncer.

En esta ocasión, la cita será el 4 de junio, sábado, y todo lo recaudado será donado, según explica la organización, íntegramente a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil que desempeña Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón).

Al frente de la propuesta se sitúa José Vicente Pardo, a quien ayudan familiares y compañeros del Club Trail Muel. "Recordar que esto no es una carrera, no es una quedada, no es ninguna competición. Es un reto individual: San Borombón y yo, cara a cara durante 24 horas. Sólo tendré la ayuda de Pilar y del Club Trail Muel que me avituallarán y me acompañarán de manera organizada durante todo el reto".

San Borombón es un cabezo con una altura de 632 metros que, según detallan, es "muy conocido por los vecinos, amantes de la naturaleza y deportistas del entorno, además de ser el centro de entrenamiento del club de carreras de montaña.

De esta forma, José Vicente Pardo se enfrentara a un concierto con algo más de 6,6 kilómetros de distancia y 240 metros de desnivel positivo. Durante 24 horas subirá y bajará "todas las veces que pueda".

"El cáncer infantil no ha desaparecido en tiempos de pandemia, la sufren muchos niños y niñas, y es por eso que el reto que hemos pensado, se pueda traducir en una visibilidad y en una ayuda que los niños con cáncer y sus familias necesitan más que nunca", argumenta.

También recuerda que "por desgracia, a todos nos ha tocado o nos va a tocar de una manera u otra y hay que seguir luchando e investigando por esta enfermedad". En 2020, detalla, se consiguieron 20 subidas al cabezo, en el segundo se superaron y fueron 21 subidas, lo que se traduce en 142 kilómetros.

Esta propuesta se encuadra dentro de las jornadas 'Deporte es salud", con actividades para todas las edades y para concienciar a la gente de la importancia del deporte en a nivel físico y psicológico. Habrá rutas andando, corriendo, en bicicleta, charlas, entrenamientos, sorteos.

Para colaborar, la organización indica que se puede colaborar a través de la web de Aspanoa y a abren la puerta a que pequeños comercios donen productos para hacer sorteos.