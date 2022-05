Horario y recorrido de la VII Marcha por la Salud en Zaragoza

La Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) celebra este domingo, 22 de mayo, su VII Marcha por la Salud, que volverá a llenar el Parque Grande de Zaragoza de muestras de "apoyo, cariño y solidaridad" en una jornada deportiva a beneficio de la lucha contra esta enfermedad.

Tras dos años de parón a causa de la pandemia, que ha hecho muy difícil la pervivencia de esta entidad, esta actividad benéfica dará comienzo a las 11.00 en el Parque Grande José Antonio Labordeta, si bien desde las 10.00 se podrá participar en una clase de zumba que abrirá esta jornada de encuentro y apoyo a los pacientes, en su mayoría mujeres, que están pasando por un proceso de este tipo. "Yo me muevo por' no es yo me muevo por Amacgema, es yo me muevo por mi hermana que nos dejó en el 2010, por mi amiga que está ahora y ha debutado con metástasis, por aquellas pacientes que lo han pasado peor, por una amiga, por una conocida… Por todas aquellas que están ahora en el proceso y por las que nos dejaron’", subraya María José Rivas, a quien le diagnosticaron la enfermedad en 2010, solo tres meses después de perder a su hermana a causa del cáncer.

"Esta marcha es una oportunidad en la que queremos concienciar a la ciudadanía de la importancia de la prevención y de los hábitos saludables así como del cuidado físico y emocional de las mujeres que padecen esta enfermedad y sus familias", reiteran las organizadoras, que animan a participar en esta "jornada festiva" a familias enteras, ya que "cada persona puede hacer la marcha como mejor le parezca": andando, corriendo, en silla de ruedas, con patín, con carrito de bebé... El recorrido es de aproximadamente 3 kilómetros y discurre por entero en el Parque Grande.

El precio de la inscripción es de siete euros e incluye una camiseta, mientras que para los menores de 7 años el evento es gratuito.

Las inscripciones se pueden adquirir previamente en la sede de Amac-gema (plaza del Pilar 14, 1º Izq) en horario de 10-13 este viernes. El mismo día de la marcha, este domingo 22 de mayo, se podrán comprar también desde las 10.00 en la entrada del parque.

El dinero recaudado irá destinado íntegramente a Amac-gema, que lo reinvertirá en los servicios con los que sigue apoyando a las mujeres afectadas de cáncer genital y de mama y a sus familiares (psicosociología, terapia, atención biopsicosocial, educación para la salud, fisioterapia...). Cada año se atiende a más de 2.500 personas en los diferentes servicios.