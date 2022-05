Condenan al teniente de alcalde de Manchones por amenazar a un vecino con una pistola

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manchones por el PP, Pablo Pardillos Julián, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza a 14 meses de prisión por un delito de amenazas a un vecino. La sentencia recoge además la prohibición de residir en Manchones durante dos años y medio, tiempo durante el cual no se podrá comunicar con la víctima. No obstante, como la juez instructora del caso ya le prohibió de manera cautelar acudir a la localidad en junio de 2020, cuando se denunciaron los hechos, esta pena terminará de cumplirla el próximo diciembre. No obstante, el fallo aún no es firme y será recurrido.

La magistrada considera probado que en mayo de 2020 Pablo Pardillos y el denunciante, Alberto B., cuyas familias están enfrentadas desde hace años, coincidieron con sus tractores en la Rambla del Val y se produjo un "desencuentro" entre ambos. "En el transcurso del mismo, Pardillos exhibió, con intención de amedrentar a Alberto B., un objeto semejante a un arma corta a la par que le decía ‘te voy a matar’". Los agentes que acudieron ante la llamada de los afectados, que estaban muy alterados e increparon a la otra familia, no encontraron la pistola, pero sí ocho balas del calibre de 9 mm en una bandolera del acusado.

El fallo recoge que en los meses anteriores a este episodio, Alberto B. llamó a la Guardia Civil de Daroca y relató "situaciones de provocación y amenazas" de los Pardillos, pero sin llegar a denunciar. La juez entiende que los hechos que atribuye al acusado los cometió en su esfera particular y no tienen relación con su cargo de teniente de alcalde.

Le pedían más de 14 años

La condena está lejos de los 14 años y medio de prisión que pidió la acusación particular por amenazas con las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y ensañamiento, así como dos delitos de trato degradante y atentado contra la integridad moral, por los que solicitaba también la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por cuatro años. Reclamaba una condena por tenencia ilícita de armas, el destierro durante cinco años y una indemnización de 10.000 € para los hermanos Alberto B. y Óscar B. La Fiscalía, por su parte, pedía un año y medio de cárcel para el teniente de alcalde.

Fuentes de la dirección regional del PP explicaron que desde que supieron de la condena se decidió expulsar a Pardillos del grupo municipal de Manchones y que le reclamarán el acta. "A mí nadie del partido me ha llamado y, en todo caso, renunciaré al partido, pero no al Ayuntamiento, hasta que se aclare todo", dijo este jueves. Añadió que firmará lo que le "prepare el partido" y que su abogado, Enrique Trebolle, recurrirá el fallo.

La formación política, al ser preguntada por qué la medida no se ha tomado antes, dijo que los actuales responsables autonómicos, nombrados en diciembre, "desconocían" la situación. El proceso, además de llevar dos años abierto, tuvo la apertura del juicio oral a mediados de 2021 y antes, en agosto de 2020, como adelantó HERALDO, la entonces abogada de la defensa promovió una recogida de firmas en apoyo del ahora condenado.

En aquella iniciativa participaron varios representantes del PP a nivel comarcal, que sostienen que aquel respaldo fue de "forma personal" y lo desvinculan de su actividad política. Fuentes de la acusación, representada por el despacho Nivela-Santonja, critican que el partido "lo siga manteniendo" y, respecto a aquella iniciativa de las rúbricas, apuntan: "No nos quedaremos de brazos cruzados, porque fue una acción llena de mentiras para desacreditar la versión del amenazado".

A su vez, su sobrino y actual alcalde, Francisco Pardillos Marín (PP), que fue inhabilitado por delito electoral y está imputado por otro de igual tipo, explica: "Hasta donde sé renunciará a estar en el grupo popular y pasará a ser no adscrito".