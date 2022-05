Cómo pueden reclamar los usuarios sus bonos de transporte por la huelga de autobuses de Zaragoza

La actual situación de huelga que vive el servicio del bus público en Zaragoza afecta a las frecuencias en tres momentos capitales del día; la falta de acuerdo entre trabajadores y patronal ha derivado en esta situación, que viene repitiéndose en el último año y medio; la actual postura se mantendrá hasta el próximo 30 de junio, de no mediar un acuerdo entre las partes en conflicto antes de esa fecha.

El porcentaje de servicio que deberá prestarse en los horarios efectivos de huelga oscilará, con pequeños matices, entre el 47% y el 70%, en función de si se trate de días no lectivos o lectivos, respectivamente. Los paros anunciados son de lunes a viernes y afectan a tres momentos diarios de 60 minutos cada uno: a primera hora, a mediodía y por la tarde. Ocurren en semanas alternas: en la actual, por ejemplo, se dan estos paros, que regresarán en la primera, tercera y quinta semana de junio. Sin embargo, no serán siempre a la misma hora, ya que cada uno de los tramos (mañana, mediodía y tarde) se divide, a su vez, en cinco horarios distintos.

Los más perjudicados por la huelga del bus en Zaragoza y cómo reclamar

Al haberse materializado de manera unilateral una modificación de la oferta de servicio debido a la huelga, hay unos perjudicados muy concretos; el colectivo de personas que tenga en su poder bonos de 30, 90 o 365 días, y que puede realizar viajes ilimitados en esos periodos de tiempo por un pago único. La Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGON) considera que las personas que estén en posesión de estos bonos merecen una compensación, y han preparado para ello unos formularios que facilitan la reclamación a la empresa concesionaria, Avanza en este caso, y el Ayuntamiento de Zaragoza.

UCARAGON basa su iniciativa en la atribución de ese uso ilimitado del abono durante el periodo de validez del bono, de acuerdo al reglamento de viajeros del servicio público de transporte urbano por autobús de la ciudad de Zaragoza; así, informan a la ciudadanía de que los modelos elaborados pueden presentarse presencialmente en la oficina de Avanza en el nivel -1 del Centro Comercial Independencia, o bien mediante correo electrónico.

Si no es admitido este escrito de reclamación, los afectados pueden solicitar la hoja de reclamaciones en esa misma oficina; si hay respuesta en el plazo de quince días pero no es satisfactoria, o si no hay respuesta, se puede presentar la reclamación ante el Ayuntamiento de Zaragoza mediante otro formulario también disponible en ucaragon.com. Asimismo, la Unión de Consumidores de Aragón va a solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza que se inicien los trámites oportunos para habilitar un sistema automático y cómodo para las personas que disponen de los bonos, por el que se compense la reducción del servicio ofertado.