Un cortocircuito deja a tres bares del centro de Zaragoza sin luz

Un cortocircuito ha dejado a tres bares del centro de Zaragoza sin luz en la mañana de este miércoles. La avería ha afectado a uno de los cables de alta tensión de la calle San Jerónimo de la capital aragonesa, paralela a la calle Cádiz, que suministra luz a los locales más cercanos.

Los afectados han sido los bares y restaurantes de La Pata Negra, Tommy Mels y Distrito 37, a los que no es la primera vez que les ocurre. En el año 2019 tuvieron el mismo problema, que les dejo más de un día sin electricidad. En esta ocasión, por el momento, no conocen cuanto podrá durar el corte.

En cuanto a los daños, los propietarios todavía no pueden conocer cual será su cuantía. Ya que hasta que no recuperen el servicio no podrán comprobar si continúan funcionando los aparatos eléctricos, así como la cantidad de género que tendrá que ser desechado como consecuencia del tiempo transcurrido sin refrigeración.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 12.00 de este miércoles y hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Zaragoza, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Zaragoza.